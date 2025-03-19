Вучич строит в Сербии авторитарный режим, подобно Лукашенко и Путину – аналитик Шимкевич
Власти Сербии становятся все более авторитарными во главе с президентом Александром Вучичем, одновременно погрязнув в коррупции и неэффективных решениях, что привело к трагедии на вокзале города Новый Сад с 15 погибшими. Так объясняет LIGA.net природу крупнейших за годы существования страны протестов основательница Аналитического центра балканских исследований Екатерина Шимкевич.
"Сербия – де-факто президентская республика, в которой глава государства решает все вопросы. В стране сформирована вертикаль власти Вучича. Президент, парламент, правительство – из одной партии. Нет сильной оппозиции, шансов что-то заблокировать", – говорит Шимкевич.
Один из признаков того, что в Сербии авторитарный режим, – сеть подконтрольных медиа, культ Вучича, все больше ограничений действий оппозиции, добавляет она.
Это то же самое, что делали диктаторы Беларуси и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин, просто в "лайт-режиме", считает Шимкевич.
- 1 ноября 2024 года в городе Новый Сад обрушилась часть крыши железнодорожного вокзала, в результате чего погибли 15 человек, и с тех пор продолжаются протесты с целью привлечь виновных к ответственности.
- 15 марта 2025 года сербская полиция, вероятно, использовала звуковые пушки LRAD против антиправительственных протестующих.
- На улицы Белграда с протестами вышли сотни тысяч протестующих. После этого Вучич заявил о готовности провести выборы в ближайшие три-четыре месяца, если этого потребует оппозиция.