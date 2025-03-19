Вучич строит в Сербии авторитарный режим, подобно Лукашенко и Путину – аналитик Шимкевич

Вся власть в руках президента, строящего некомпетентный и коррумпированный авторитарный режим, говорит балканист Екатерина Шимкевич

Протест 15 марта в Белграде (Фото: EPA-EFE / ANDREJ CUKIC)

Власти Сербии становятся все более авторитарными во главе с президентом Александром Вучичем, одновременно погрязнув в коррупции и неэффективных решениях, что привело к трагедии на вокзале города Новый Сад с 15 погибшими. Так объясняет LIGA.net природу крупнейших за годы существования страны протестов основательница Аналитического центра балканских исследований Екатерина Шимкевич.

"Сербия – де-факто президентская республика, в которой глава государства решает все вопросы. В стране сформирована вертикаль власти Вучича. Президент, парламент, правительство – из одной партии. Нет сильной оппозиции, шансов что-то заблокировать", – говорит Шимкевич.

Один из признаков того, что в Сербии авторитарный режим, – сеть подконтрольных медиа, культ Вучича, все больше ограничений действий оппозиции, добавляет она.

Это то же самое, что делали диктаторы Беларуси и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин, просто в "лайт-режиме", считает Шимкевич.