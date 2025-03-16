Звуковые волны LRAD могут достигать уровня громкости более 160 децибелов, что опасно для человеческого слуха

Протесты в Белграде (Фото: ЕРА/ANDREJ CUKIC)

Сербская полиция, вероятно, использовала звуковые пушки LRAD против антиправительственных протестующих вечером 15 марта. Об этом сообщает балканское издание Balkan EU.

Во время минуты молчания за жертв обрушения бетонного навеса на железнодорожной станции в городе Новый Сад в ноябре 2024 года, по данным свидетелей, полиция включила LRAD и нацелила звук на протестующих.

Это привело к панике среди участников акции, которые описывают дальнейшие события как "хаотические". Многие протестующие ощущали боль и потеряли ориентацию, пишут журналисты.

Как передает сербский телеканал N1, министр внутренних дел Ивица Дачич отрицает использование такого оружия, заявив, что оно является незаконным.

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Сербиянская полиция пользовалась только LRAD мелодичным cannon против студентов-протестеров в Белоруссии, причем они были держащим их 15 минут.



LRAD является остроумный weapon, что fires targeted "beam" звуку на очень высоком объеме, вверх до 160 dB. pic.twitter.com/3LYP41jzmj — Visegrád 24 (@visegrad24) 15 марта, 2025

Звуковые волны LRAD (Long Range Acoustic Device) могут достигать уровня громкости более 160 децибелов, что опасно для человеческого слуха и может вызвать боль в ушах, нарушение ориентации и панику.

Во многих странах LRAD применяется только в условиях, когда другие менее агрессивные методы контроля толпы неэффективны, и, как правило, на уровне полиции или армии должна быть установлена четкая политика его использования.