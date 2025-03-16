Сербські силовики могли використати звукові гармати для розгону протестувальників – відео
Сербська поліція, ймовірно, використала звукові гармати LRAD проти антиурядових протестувальників ввечері 15 березня. Про це повідомляє балканське видання Balkan EU.
Під час хвилини мовчання за жертв обвалу бетонного навісу на залізничній станції в місті Новий Сад у листопаді 2024 року, за даними свідків, поліція увімкнула LRAD і націлила звук на протестувальників.
Це спричинило паніку серед учасників акції, які описують подальші події як "хаотичні". Багато протестувальників відчували біль і втратили орієнтацію, пишуть журналісти.
Як передає сербський телеканал N1, міністр внутрішніх справ Івіца Дачич заперечив використання такої зброї, заявивши, що вона є незаконною.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) March 15, 2025
The Serbian police just used a LRAD sonic cannon against the student protesters in Belgrade while they were holding their 15 minutes of silence.
LRAD is an acoustic weapon that fires a targeted "beam" of sound at very high volume, up to 160 dB. pic.twitter.com/3LYP41jzmj
Звукові хвилі LRAD (Long Range Acoustic Device) можуть досягати рівня гучності понад 160 децибелів, що є небезпечним для людського слуху та може викликати біль у вухах, порушення орієнтації та паніку.
У багатьох країнах LRAD застосовується лише в умовах, коли інші менш агресивні методи контролю натовпу є неефективними, і, як правило, на рівні поліції або армії повинна бути встановлена чітка політика щодо його використання.
- Прем'єр Сербії Мілош Вуцевіч став найвищим чиновником, який 29 січня пішов у відставку після обвалу даху на залізничній станції в місті Новий Сад у листопаді 2024-го, в результаті чого загинули 15 людей. Це спровокувало місяці демонстрацій.
- Відставка Вуцевіча дестабілізувала уряд Вучича, опозиція почала закликати до формування нового тимчасового уряду.
- 16 березня президент Сербії Александар Вучич заявив про готовність провести вибори у найближчі три-чотири місяці, якщо цього вимагатиме опозиція. Це сталося після того, як напередодні на вулиці Белграда з антиурядовими протестами вийшли сотні тисяч людей.