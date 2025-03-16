Сербські силовики могли використати звукові гармати для розгону протестувальників – відео

Звукові хвилі LRAD можуть досягати рівня гучності понад 160 децибелів, що є небезпечним для людського слуху

Протести у Белграді (Фото: ЕРА/ANDREJ CUKIC)

Сербська поліція, ймовірно, використала звукові гармати LRAD проти антиурядових протестувальників ввечері 15 березня. Про це повідомляє балканське видання Balkan EU.

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Під час хвилини мовчання за жертв обвалу бетонного навісу на залізничній станції в місті Новий Сад у листопаді 2024 року, за даними свідків, поліція увімкнула LRAD і націлила звук на протестувальників.

Це спричинило паніку серед учасників акції, які описують подальші події як "хаотичні". Багато протестувальників відчували біль і втратили орієнтацію, пишуть журналісти.

Як передає сербський телеканал N1, міністр внутрішніх справ Івіца Дачич заперечив використання такої зброї, заявивши, що вона є незаконною.

BREAKING:



The Serbian police just used a LRAD sonic cannon against the student protesters in Belgrade while they were holding their 15 minutes of silence.



LRAD is an acoustic weapon that fires a targeted "beam" of sound at very high volume, up to 160 dB. pic.twitter.com/3LYP41jzmj — Visegrád 24 (@visegrad24) March 15, 2025

Звукові хвилі LRAD (Long Range Acoustic Device) можуть досягати рівня гучності понад 160 децибелів, що є небезпечним для людського слуху та може викликати біль у вухах, порушення орієнтації та паніку.

У багатьох країнах LRAD застосовується лише в умовах, коли інші менш агресивні методи контролю натовпу є неефективними, і, як правило, на рівні поліції або армії повинна бути встановлена чітка політика щодо його використання.