Сербські силовики могли використати звукові гармати для розгону протестувальників – відео

Сербська поліція, ймовірно, використала звукові гармати LRAD проти антиурядових протестувальників ввечері 15 березня. Про це повідомляє балканське видання Balkan EU.

Під час хвилини мовчання за жертв обвалу бетонного навісу на залізничній станції в місті Новий Сад у листопаді 2024 року, за даними свідків, поліція увімкнула LRAD і націлила звук на протестувальників.

Це спричинило паніку серед учасників акції, які описують подальші події як "хаотичні". Багато протестувальників відчували біль і втратили орієнтацію, пишуть журналісти.

Як передає сербський телеканал N1, міністр внутрішніх справ Івіца Дачич заперечив використання такої зброї, заявивши, що вона є незаконною.

LRAD is an acoustic weapon that fires a targeted "beam" of sound at very high volume, up to 160 dB. pic.twitter.com/3LYP41jzmj