Вучич будує в Сербії авторитарний режим, подібно до Лукашенка і Путіна – аналітикиня Шимкевич

Уся влада в руках президента, який будує некомпетентний та корумпований авторитарний режим, каже балканістка Катерина Шимкевич

Протест 15 березня в Белграді (Фото: EPA-EFE / ANDREJ CUKIC)

Влада Сербії стає все більш авторитарною на чолі з президентом Александром Вучичем, водночас загрузнувши в корупції та неефективних рішеннях, що призвело до трагедії на вокзалі міста Новий Сад із 15 загиблими. Так пояснює LIGA.net природу найбільших за роки існування країни протестів засновниця Аналітичного центру балканських досліджень Катерина Шимкевич.

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"Сербія – де-факто президентська республіка, у якій глава держави розв'язує всі питання. У країні сформована вертикаль влади Вучича. Президент, парламент, уряд – з однієї партії. Немає сильної опозиції, шансів щось заблокувати", – каже Шимкевич.

Одна з ознак, що у Сербії авторитарний режим, – мережа підконтрольних медіа, культ Вучича, все більше обмежень дій опозиції, додає вона.

Це те саме, що робили диктатори Білорусі та РФ Олександр Лукашенко та Володимир Путін, просто в "лайт-режимі", вважає Шимкевич.