Вучич будує в Сербії авторитарний режим, подібно до Лукашенка і Путіна – аналітикиня Шимкевич
Влада Сербії стає все більш авторитарною на чолі з президентом Александром Вучичем, водночас загрузнувши в корупції та неефективних рішеннях, що призвело до трагедії на вокзалі міста Новий Сад із 15 загиблими. Так пояснює LIGA.net природу найбільших за роки існування країни протестів засновниця Аналітичного центру балканських досліджень Катерина Шимкевич.
"Сербія – де-факто президентська республіка, у якій глава держави розв'язує всі питання. У країні сформована вертикаль влади Вучича. Президент, парламент, уряд – з однієї партії. Немає сильної опозиції, шансів щось заблокувати", – каже Шимкевич.
Одна з ознак, що у Сербії авторитарний режим, – мережа підконтрольних медіа, культ Вучича, все більше обмежень дій опозиції, додає вона.
Це те саме, що робили диктатори Білорусі та РФ Олександр Лукашенко та Володимир Путін, просто в "лайт-режимі", вважає Шимкевич.
- 1 листопада 2024 року у місті Новий Сад обвалилася частина даху залізничного вокзалу, внаслідок чого загинули 15 осіб, і відтоді тривають протести з метою притягнути винних до відповідальності.
- 15 березня 2025-го сербська поліція, ймовірно, використала звукові гармати LRAD проти антиурядових протестувальників.
- На вулиці Белграда з протестами вийшли сотні тисяч протестувальників. Після цього Вучич заявив про готовність провести вибори у найближчі три-чотири місяці, якщо цього вимагатиме опозиція.