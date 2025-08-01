У Сербії затримали шістьох експосадовців через обвал даху, Вучич скликає Радбез

Затримання відбулися у межах розслідування справи про корупцію, яка призвела до загибелі людей

Александар Вучич (Фото: EPA)

Генеральна прокуратура з питань організованої злочинності Сербії затримала шістьох колишніх посадовців і заявила про підстави для арешту ще шістьох людей у зв'язку із розслідуванням справи про фінансові махінації під час реконструкції залізниці, що, серед іншого, призвело до обвалу даху на станції Новий Сад і загибелі 16 людей. Про це повідомляє Kurir.

Зокрема, затриманий колишній міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Томіслав Момирович і виписано ордер на арешт його наступника Горана Весіча, який наразі перебуває на лікарняному.

Також затримано ексдиректора залізничної інфраструктури Небойша Шурлана, менеджерку Сербської залізниці Слободанку Катаніч та інших посадовців.

Затримання відбулися у зв'язку з підозрою у фінансових махінаціях під час реконструкції ділянки залізниці, що завдало збитків сербському бюджету на суму понад $115 млн.

Також через обвал даху на станції Новий Сад у листопаді 2024 року загинуло 16 людей.

Після серії арештів експосадовців президент Сербії Александар Вучич скликав екстрене засідання Ради національної безпеки, що відбудеться 2 серпня.

Соратниця Вучича, колишня віцепрем'єр-міністерка Сербії Зорана Михайлович заявила, що "відбувається спроба перевороту" і "йде полювання за голову президента", передає Blic.