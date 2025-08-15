На севере Сербии протестующие повредили офис правящей партии – фото

Протесты в Сербии (Иллюстративное фото: Andrej Cukic/EPA)

Вечером в четверг, 14 августа, участники антиправительственных протестов повредили офис правящей партии Сербии в северном городе Новый Сад. Об этом сообщило агентство Reuters.

Во втором по величине городе Сербии десятки антиправительственных протестующих разбивали окна офиса правящей Сербской прогрессивной партии, выбрасывали мебель и атрибутику политической силы, а также облили вход краской.

"Его больше нет!" – хором скандировали протестующие, намекая на 13-летнее правление президента Сербии Александра Вучича.

Полиция в полном защитном снаряжении позже оцепила несколько кварталов в центре города и применила слезоточивый газ для разгона толпы.

Массовые протесты по всей Сербии спровоцированы гибелью 16 человек во время обрушения крыши отремонтированного железнодорожного вокзала в Новом Саде в ноябре прошлого года. Этот инцидент подорвал популярность Вучича и правящей партии.

В Белграде сотни протестующих и сторонников правящей партии бросали друг в друга файеры и петарды на одном из главных бульваров города. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы заставить протестующих покинуть территорию, сообщил свидетель Reuters.

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич обвинил протестующих в нападении на полицию в Новом Саде и Белграде, а также в городах Панчево и Шабац. Он сказал, что по меньшей мере пять правоохранителей получили ранения.

"Полиция была вынуждена действовать, чтобы предотвратить нападения. Мы призываем всех покинуть улицы", – заявил министр.

В прямом эфире белградский телеканал N1 показал, как по меньшей мере пятерых протестующих задерживает полиция. Вучич пообещал аресты после протестов.

Медиа отметило, что акции протеста в тот день прошли по всей стране. Протестующие считают, что катастрофа на железнодорожном вокзале Нового Сада произошла из-за коррупции. Они требуют досрочных выборов в надежде устранить Вучича и его партию.

Novi Sad je posle 9 i po meseci zatvorio tri prostorije SNS-a.... pic.twitter.com/TrcxAhFOST - zarko bogosavljevic (@zarkobns) 14 августа 2025 г

1 ноября 2024 года в городе Новый Сад обвалилась часть крыши железнодорожного вокзала, в результате чего погибли 16 человек, и с тех пор продолжаются протесты с целью привлечь виновных к ответственности.

1 августа 2025 года сообщалось, что в Сербии задержали шестерых бывших чиновников в связи с расследованием дела о финансовых махинациях при реконструкции железной дороги, что, среди прочего, привело к обвалу крыши на вокзале.