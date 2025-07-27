Вучич опроверг заявление сербского министра о санкциях против России

Александр Вучич (Фото: Andrej Cukic/EPA)

Сербия не будет вводить санкции против России и продолжит придерживаться своей политики в этом вопросе. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, комментируя заявление министра по делам Европы Неманьи Старовича, передает Dnevnik.

"Мы проводим свою политику, и она основывается на принципах, а не на том, нравится ли нам что-то и что-то нам подходит в тот или иной момент. Мы продолжим нашу политику, которая была принципиальной и которая до сих пор оказалась правильной, которая никому не нравилась, ни тем, кто на Западе, ни тем, кто на Востоке", — сказал Вучич, добавив, но гражданам Сербии такая политика нравится.

Так президент страны ответил на вопрос журналиста относительно заявления министра европейской интеграции Старовича о том, что Сербия якобы будет готова ввести санкции против России, когда станет членом Европейского Союза.

Вучич добавил, что министр высказался "неосторожно".

"Мне жаль, что некоторые наши друзья в российских медиа только и ждут, чтобы найти что-то, за что можно критиковать Сербию. И мне жаль, что у нас на внутренней политической арене есть много людей, которые скорее бросаются на защиту русских, чем они когда-либо бросились бы на защиту Сербии. Я должен разочаровать их: Сербия не введет санкции против России", — акцентировал он.

11 июня 2025 года Вучич отказался подписывать декларацию в поддержку Украины, чтобы "не предать" Россию.

25 июля Старович заявил, что Сербия не будет поддерживать санкции Европы против России, пока у страны нет гарантий членства в ЕС.