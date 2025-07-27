Вучич спростував заяву сербського міністра щодо санкцій проти Росії

Александр Вучич (Фото: Andrej Cukic/EPA)

Сербія не запроваджуватиме санкції проти Росії та продовжить дотримуватися своєї політики у цьому питанні. Про це повідомив президент Сербії Александр Вучич, коментуючи заяву міністра у справах Європи Неманьї Старовича, передає Dnevnik.

"Ми проводимо свою політику, і вона ґрунтується на принципах, а не на тому, чи нам щось подобається і чи щось нам підходить у той чи інший момент. Ми продовжимо нашу політику, яка була принциповою і яка досі виявилася правильною, яка нікому не подобалася, ні тим, хто на Заході, ні тим, хто на Сході", – сказав Вучич, додавши, але громадянам Сербії така політика подобається.

Так президент країни відповідав на запитання журналіста щодо заяви міністра європейської інтеграції Старовича про те, що Сербія нібито буде готова запровадити санкції проти Росії, коли стане членом Європейського Союзу.

Вучич додав, що міністр висловився "необережно".

"Мені шкода, що деякі наші друзі в російських медіа ледве чекають, щоб знайти щось, за що можна критикувати Сербію, і мені шкода, що у нас на внутрішній політичній арені є багато людей, які швидше кидаються на захист росіян, ніж вони коли-небудь кинулися б на захист Сербії. Я маю розчарувати їх: Сербія не запровадить санкції проти Росії", – акцентував він.

11 червня 2025 року Вучич відмовився підписувати декларацію на підтримку України, щоб "не зрадити" Росію.

25 липня Старович заявив, що Сербія не буде підтримувати санкції Європи проти Росії, поки у країни немає гарантій членства в ЄС.