У Сербії затримали шістьох людей за підозрою в підготовці перевороту

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Міністерство внутрішніх справ Сербії 25 червня оголосило про затримання шести людей за підозрою в плануванні "насильницької зміни влади" в країні. Про це повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

За даними МВС, шестеро підозрюваних 21 червня зустрілися "з метою планування насильницької зміни уряду в Республіці Сербія".

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Вони також нібито планували напади на представників державних органів, працівників поліції з метою їх роззброєння, насильницьке вторгнення в будівлю уряду Сербії та інших установ.

Затримані також планували напасти на радіо і телебачення Сербії та провладні медіа.

Прокуратура Белграда окремо заявила, що в одного з підозрюваних було знайдено пістолет із магазином на сім патронів і заводська коробка з 25 патронами. В іншого заарештованого, за даними поліції, знайшли арбалет.

За даними Радіо Свобода, один із затриманих – Новіца Антич, колишній президент Військового союзу Сербії, якого західні спецслужби вважають російським агентом.

Новіца Антич також перебував під вартою у 2024 році, коли його та двох спільників заарештували 27 лютого за підозрою у скоєнні кримінального злочину розкрадання. Невдовзі після цього було обрано нове керівництво Військового союзу Сербії.

22 червня голова ГУР Кирило Буданов попереджав про підготовку Росії до нових операцій проти Європи.

24 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія планує нові воєнні операції в країнах НАТО, й українська розвідка це підтверджує.