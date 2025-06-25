У Сербії затримали шістьох людей за підозрою в підготовці перевороту
Міністерство внутрішніх справ Сербії 25 червня оголосило про затримання шести людей за підозрою в плануванні "насильницької зміни влади" в країні. Про це повідомляє балканська служба Радіо Свобода.
За даними МВС, шестеро підозрюваних 21 червня зустрілися "з метою планування насильницької зміни уряду в Республіці Сербія".
Вони також нібито планували напади на представників державних органів, працівників поліції з метою їх роззброєння, насильницьке вторгнення в будівлю уряду Сербії та інших установ.
Затримані також планували напасти на радіо і телебачення Сербії та провладні медіа.
Прокуратура Белграда окремо заявила, що в одного з підозрюваних було знайдено пістолет із магазином на сім патронів і заводська коробка з 25 патронами. В іншого заарештованого, за даними поліції, знайшли арбалет.
За даними Радіо Свобода, один із затриманих – Новіца Антич, колишній президент Військового союзу Сербії, якого західні спецслужби вважають російським агентом.
Новіца Антич також перебував під вартою у 2024 році, коли його та двох спільників заарештували 27 лютого за підозрою у скоєнні кримінального злочину розкрадання. Невдовзі після цього було обрано нове керівництво Військового союзу Сербії.
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