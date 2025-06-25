В Сербии задержаны шесть человек по подозрению в подготовке переворота

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Министерство внутренних дел Сербии 25 июня объявило о задержании шести человек по подозрению в планировании "насильственной смены власти" в стране. Об этом сообщает балканская служба Радио Свобода.

По данным МВД, шесть подозреваемых 21 июня встретились "в целях планирования насильственной смены правительства в Республике Сербия".

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Они также планировали нападения на представителей государственных органов, сотрудников полиции с целью их разоружения, насильственное вторжение в здание правительства Сербии и других учреждений.

Задержанные планировали напасть на радио и телевидение Сербии и провластные медиа.

Прокуратура Белграда отдельно заявила, что у одного из подозреваемых был обнаружен пистолет с магазином на семь патронов и заводская коробка с 25 патронами. У другого арестованного, по данным полиции, был найден арбалет.

По данным Радио Свобода, один из задержанных – Новица Антич, бывший президент Военного союза Сербии, которого западные спецслужбы считают российским агентом.

Новица Антич также был под стражей в 2024 году, когда его и двух сообщников арестовали 27 февраля по подозрению в совершении уголовного преступления хищения. Вскоре после этого было избрано новое руководство Военного союза Сербии.