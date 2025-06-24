Зеленский: Россия готовит новые операции против Европы, пока Путин убивает – он живет

Президент заявил, что украинская разведка имеет подтвержденные данные о планах России за пределами Украины

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Россия планирует новые военные операции в странах НАТО, и украинская разведка подтверждает это. Диктатор России Владимир Путин считает, что чем дольше убивает, тем дольше он живет, заявил в выступлении на пленарном заседании Форума оборонных индустрий в Нидерландах президент Владимир Зеленский.

"Мы должны остановить Путина сейчас в Украине, но надо понять, что его цель за пределами Украины тоже. Европейские страны должны увеличить оборонные расходы. Мы верим, что 5% ВВП – это надлежащий уровень", – сказал он.

Также Зеленский отметил, что нет признаков, что российский диктатор хочет остановить полномасштабную войну против Украины. Россия отвергает мирные предложения, в том числе поступающие от США.

По словам президента, Путин связывает собственное политическое выживание со способностью продолжать убийства.

"Чем дольше он убивает – тем дольше он будет жить", – подчеркнул Зеленский.