Зеленский: Россия готовит новые операции против Европы, пока Путин убивает – он живет
Россия планирует новые военные операции в странах НАТО, и украинская разведка подтверждает это. Диктатор России Владимир Путин считает, что чем дольше убивает, тем дольше он живет, заявил в выступлении на пленарном заседании Форума оборонных индустрий в Нидерландах президент Владимир Зеленский.
"Мы должны остановить Путина сейчас в Украине, но надо понять, что его цель за пределами Украины тоже. Европейские страны должны увеличить оборонные расходы. Мы верим, что 5% ВВП – это надлежащий уровень", – сказал он.
Также Зеленский отметил, что нет признаков, что российский диктатор хочет остановить полномасштабную войну против Украины. Россия отвергает мирные предложения, в том числе поступающие от США.
По словам президента, Путин связывает собственное политическое выживание со способностью продолжать убийства.
"Чем дольше он убивает – тем дольше он будет жить", – подчеркнул Зеленский.
- О подготовке России к новым операциям против Европы предупреждал 22 июня глава ГУР Кирилл Буданов. Президент отметил, что Украина будет информировать партнеров о фактах, которые получила по этому поводу.