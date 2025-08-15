На півночі Сербії протестувальники пошкодили офіс керівної партії – фото
Протести в Сербії (Ілюстративне фото: Andrej Cukic/EPA)

Увечері в четвер, 14 серпня, учасники антиурядових протестів пошкодили офіс керівної партії Сербії у північному місті Новий Сад. Про це повідомило агентство Reuters.

У другому за величиною місті Сербії десятки антиурядових протестувальників розбивали вікна офісу керівної Сербської прогресивної партії, викидали меблі та атрибутику політичної сили, а також обливали вхід фарбою.

Читайте також
Вучич, смертельна корупція і звукова зброя. Найбільша криза останніх десятиріч у Сербії

"Його більше немає!" –  разом скандували протестувальники, натякаючи на 13-річне правління президента Сербії Александра Вучича.

Поліція у повному захисному спорядженні пізніше оточила кілька кварталів у центрі міста та застосувала сльозогінний газ для розгону натовпу.

Масові протести у всій Сербії спровоковані загибеллю 16 людей під час обвалення даху відремонтованого залізничного вокзалу в Новому Саді у листопаді минулого року. Цей інцидент підірвав популярність Вучича та керівної партії.

У Белграді сотні протестувальників та прихильників керівної партії кидали один в одного фаєри та петарди на одному з головних бульварів міста. Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб змусити протестувальників покинути територію, повідомив свідок Reuters.

Міністр внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич звинуватив протестувальників у нападі на поліцію в Новому Саді та Белграді, а також у містах Панчево та Шабац. Він сказав, що щонайменше п'ять правоохоронців отримали поранення.

"Поліція була змушена діяти, щоб запобігти нападам. Ми закликаємо всіх залишити вулиці", – заявив міністр.

У прямому ефірі белградський телеканал N1 показав, як щонайменше п'ятьох протестувальників затримує поліція. Вучич пообіцяв арешти після протестів.

Медіа зазначило, що акції протесту того дня відбулися у всій країні. Протестувальники вважають, що катастрофа на залізничному вокзалі Нового Саду сталася через корупцію. Вони вимагають дострокових виборів у надії усунути Вучича та його партію.

  • 1 листопада 2024 року у місті Новий Сад обвалилася частина даху залізничного вокзалу, внаслідок чого загинули 16 осіб, і відтоді тривають протести з метою притягнути винних до відповідальності.
  • 1 серпня 2025 року повідомлялося, що у Сербії затримали шістьох колишніх посадовців у зв'язку із розслідуванням справи про фінансові махінації під час реконструкції залізниці, що, серед іншого, призвело до обвалу даху на вокзалі.
Читайте також
Вучич спростував заяву сербського міністра щодо санкцій проти Росії
протестСербіяалександр вучич