На півночі Сербії протестувальники пошкодили офіс керівної партії – фото

У Белграді відбулися зіткнення протестувальників з прихильниками Сербської прогресивної партії

Протести в Сербії (Ілюстративне фото: Andrej Cukic/EPA)

Увечері в четвер, 14 серпня, учасники антиурядових протестів пошкодили офіс керівної партії Сербії у північному місті Новий Сад. Про це повідомило агентство Reuters.

У другому за величиною місті Сербії десятки антиурядових протестувальників розбивали вікна офісу керівної Сербської прогресивної партії, викидали меблі та атрибутику політичної сили, а також обливали вхід фарбою.

"Його більше немає!" – разом скандували протестувальники, натякаючи на 13-річне правління президента Сербії Александра Вучича.

Поліція у повному захисному спорядженні пізніше оточила кілька кварталів у центрі міста та застосувала сльозогінний газ для розгону натовпу.

Масові протести у всій Сербії спровоковані загибеллю 16 людей під час обвалення даху відремонтованого залізничного вокзалу в Новому Саді у листопаді минулого року. Цей інцидент підірвав популярність Вучича та керівної партії.

У Белграді сотні протестувальників та прихильників керівної партії кидали один в одного фаєри та петарди на одному з головних бульварів міста. Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб змусити протестувальників покинути територію, повідомив свідок Reuters.

Міністр внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич звинуватив протестувальників у нападі на поліцію в Новому Саді та Белграді, а також у містах Панчево та Шабац. Він сказав, що щонайменше п'ять правоохоронців отримали поранення.

"Поліція була змушена діяти, щоб запобігти нападам. Ми закликаємо всіх залишити вулиці", – заявив міністр.

У прямому ефірі белградський телеканал N1 показав, як щонайменше п'ятьох протестувальників затримує поліція. Вучич пообіцяв арешти після протестів.

Медіа зазначило, що акції протесту того дня відбулися у всій країні. Протестувальники вважають, що катастрофа на залізничному вокзалі Нового Саду сталася через корупцію. Вони вимагають дострокових виборів у надії усунути Вучича та його партію.

Novi Sad je posle 9 i po meseci zatvorio tri prostorije SNS-a.... pic.twitter.com/TrcxAhFOST — zarko bogosavljevic (@zarkobns) August 14, 2025

1 листопада 2024 року у місті Новий Сад обвалилася частина даху залізничного вокзалу, внаслідок чого загинули 16 осіб, і відтоді тривають протести з метою притягнути винних до відповідальності.

1 серпня 2025 року повідомлялося, що у Сербії затримали шістьох колишніх посадовців у зв'язку із розслідуванням справи про фінансові махінації під час реконструкції залізниці, що, серед іншого, призвело до обвалу даху на вокзалі.