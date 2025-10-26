На зустрічі випускників у США сталася стрілянина: є загиблий та постраждалі

Правоохоронці затримали одного підозрюваного, але відкрити вогонь в університеті Лінкольна могла ще одна людина, заявив прокурор

Університет Лінкольна (Фото: сайт вишу)

25 жовтня через стрілянину на зустрічі випускників в університеті Лінкольна у США, штат Пенсильванія, загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення, повідомив телеканал NBC News.

Одна людина, яка, ймовірно, мала зброю, була затримана, повідомив прокурор округу Кріс де Баррена-Саробе. За його словами, можливо, ще одна людина відкрила вогонь, але слідчі все ще намагаються з'ясувати, що відбулося.

Чиновник не надав деталей стосовно можливого мотиву або того, що спричинило стрілянину. Він зазначив, що розслідуванням займаються правоохоронні органи штату, місцевого та федерального рівня.

Напад стався перед 21:30 за місцевим часом після того, як натовп вийшов з футбольного матчу й зібрався біля Міжнародного культурного центру школи, додав прокурор.

Начальник поліції університету Марк Парті зазначив, що насилля сталося, коли відвідувачі зібралися на частину святкових заходів, присвячених зустрічі випускників.

Свідки розповіли NBC, що близько 21:00 натовп почав тікати, коли повідомили про стрілянину.

Університет Лінкольна – один з перших навчальних закладів, історично створених для афроамериканців.

Раніше, ввечері 24 жовтня, відбулася стрілянина поблизу Говардського університету, іншого історично чорного закладу, у столиці США Вашингтоні. Тоді п'ятеро людей отримали поранення, що не загрожують життю. Жоден з постраждалих не навчається в цьому університеті, повідомляла поліція.