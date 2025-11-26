Возле Белого дома произошла стрельба: двое раненых военных Нацгвардии скончались

Стрельба произошла в квартале от Белого дома, президента Трампа известили об инциденте

Белый дом (Фото: Jouce N. Boghosian/flickr)

Днем 26 ноября в Вашингтоне возле Белого дома произошла стрельба, в результате которой двое военнослужащих Национальной гвардии получили огнестрельные ранения. Об этом сообщает полиция округа Колумбия.

"Критический инцидент: полиция округа Колумбия находится на месте стрельбы на углу 17 улицы и улицы I, северо-запад. Пожалуйста, избегайте этого района. Обновления будут позже", – сообщили правоохранители.

Причины стрельбы, которая произошла около 15:00 по местному времени (около 22:30 по Киеву), пока неизвестны.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что министерство сотрудничает с местными правоохранительными органами для сбора дополнительной информации.

Один подозреваемый уже задержан, сообщила полиция. Белый дом был закрыт на карантин, пока Трамп находится во Флориде.

Президент США Дональд Трамп был проинформирован о стрельбе. Он назвал стрелка "животным" и сообщил, что тот был тяжело ранен при задержании и "заплатит очень высоко цену" за совершенное. Военные также получили тяжелые ранения и находятся в двух разных больницах.

ОБНОВЛЕНО в 22:54. Губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси сообщил, что оба военных скончались от полученных ранений.

В результате стрельбы возле станции метро Farragut West в центре Вашингтона, примерно в миле от Белого дома, ранены двое военнослужащих. Место происшествия оцеплено, один из подозреваемых задержан, а Трампа в тот момент в Белом доме не было. https://t.co/WOkSUTWlUN pic.twitter.com/GXo19BLc8B - Geopoliti𝕏 Monitor (@GeopolitixM) 26 ноября 2025 г

Двое военных в форме были застрелены возле Белого Дома в центре Вашингтона. Полиция округа находится на месте происшествия на пересечении 17-й и I улиц и призывает общественность избегать этого района. Белый дом заблокирован на самом высоком уровне безопасности. https://t.co/AdPNeMW0Rz pic.twitter.com/euMRJCmdiY - Geopoliti𝕏 Monitor (@GeopolitixM) 26 ноября 2025 г