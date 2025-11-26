Возле Белого дома произошла стрельба: двое раненых военных Нацгвардии скончались
Белый дом (Фото: Jouce N. Boghosian/flickr)

Днем 26 ноября в Вашингтоне возле Белого дома произошла стрельба, в результате которой двое военнослужащих Национальной гвардии получили огнестрельные ранения. Об этом сообщает полиция округа Колумбия.

"Критический инцидент: полиция округа Колумбия находится на месте стрельбы на углу 17 улицы и улицы I, северо-запад. Пожалуйста, избегайте этого района. Обновления будут позже", – сообщили правоохранители.

Причины стрельбы, которая произошла около 15:00 по местному времени (около 22:30 по Киеву), пока неизвестны. 

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что министерство сотрудничает с местными правоохранительными органами для сбора дополнительной информации.

Один подозреваемый уже задержан, сообщила полиция. Белый дом был закрыт на карантин, пока Трамп находится во Флориде.

Президент США Дональд Трамп был проинформирован о стрельбе. Он назвал стрелка "животным" и сообщил, что тот был тяжело ранен при задержании и "заплатит очень высоко цену" за совершенное. Военные также получили тяжелые ранения и находятся в двух разных больницах.

ОБНОВЛЕНО в 22:54. Губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси сообщил, что оба военных скончались от полученных ранений.

  • 26 октября на встрече выпускников в США произошла стрельба, в результате чего есть погибший и пострадавшие.
  • 24 ноября стало известно, что во Львове ссора между родителями школьников переросла в стрельбу. Один из участников инцидента получил ранения, дети не пострадали.
стрельбабелый домвашингтон