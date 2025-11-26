Біля Білого дому сталася стрілянина: двоє поранених військових Нацгвардії померли

Стрілянина сталася у кварталі від Білого дому, президента Трампа сповістили про інцидент

Білий дім (Фото: Jouce N. Boghosian/flickr)

Вдень 26 листопада у Вашингтоні біля Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої двоє військовослужбовців Національної гвардії отримали вогнепальні поранення. Про це повідомляє поліція округу Колумбія.

"Критичний інцидент: поліція округу Колумбія знаходиться на місці стрілянини на розі 17 вулиці та вулиці I, північний захід. Будь ласка, уникайте цього району. Оновлення будуть пізніше", – повідомили правоохоронці.

Причини стрілянини, яка сталася близько 15:00 за місцевим часом (близько 22:30 за київським), наразі невідомі.

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем повідомила, що міністерство співпрацює з місцевими правоохоронними органами для збору додаткової інформації.

Один підозрюваний вже затриманий, повідомила поліція. Білий дім було закрито на карантин, доки Трамп перебуває у Флориді.

Президент США Дональд Трамп був проінформований про стрілянину. Він назвав стрілка "твариною" та повідомив, що той був тяжко поранений при затриманні і "заплатить дуже високо ціну" за скоєне. Військові також зазнали тяжких поранень та перебувають у двох різних лікарнях.

ОНОВЛЕНО о 22:54. Губернатор штату Західна Вірджинія Патрік Моррісі повідомив, що обидва військові померли від отриманих поранень.

A shooting near Farragut West Metro Station in downtown Washington DC, about a mile from the White House, left two military personnel injured. The scene is secured, one suspect is in custody, and Trump was not in the White House at the time. https://t.co/WOkSUTWlUN pic.twitter.com/GXo19BLc8B — Geopoliti𝕏 Monitor (@GeopolitixM) November 26, 2025

Two uniformed military personnel were shot near the White House in downtown Washington. MPD is on the scene at 17th and I streets and urges the public to avoid the area. The White House is in lockdown at the highest security level. https://t.co/AdPNeMW0Rz pic.twitter.com/euMRJCmdiY — Geopoliti𝕏 Monitor (@GeopolitixM) November 26, 2025