Біля Білого дому сталася стрілянина: двоє поранених військових Нацгвардії померли
Білий дім (Фото: Jouce N. Boghosian/flickr)

Вдень 26 листопада у Вашингтоні біля Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої двоє військовослужбовців Національної гвардії отримали вогнепальні поранення. Про це повідомляє поліція округу Колумбія.

"Критичний інцидент: поліція округу Колумбія знаходиться на місці стрілянини на розі 17 вулиці та вулиці I, північний захід. Будь ласка, уникайте цього району. Оновлення будуть пізніше", – повідомили правоохоронці.

Причини стрілянини, яка сталася близько 15:00 за місцевим часом (близько 22:30 за київським), наразі невідомі.

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем повідомила, що міністерство співпрацює з місцевими правоохоронними органами для збору додаткової інформації.

Один підозрюваний вже затриманий, повідомила поліція. Білий дім було закрито на карантин, доки Трамп перебуває у Флориді.

Президент США Дональд Трамп був проінформований про стрілянину. Він назвав стрілка "твариною" та повідомив, що той був тяжко поранений при затриманні і "заплатить дуже високо ціну" за скоєне. Військові також зазнали тяжких поранень та перебувають у двох різних лікарнях.

ОНОВЛЕНО о 22:54. Губернатор штату Західна Вірджинія Патрік Моррісі повідомив, що обидва військові померли від отриманих поранень.

