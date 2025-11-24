Во Львове ссора между родителями школьников переросла в стрельбу

В школе произошла ссора между родителями, в результате которой мужчина выстрелил в своего оппонента

Средняя общеобразовательная школа 13 города Львов (Фото: сайт школы)

24 ноября во дворе средней общеобразовательной школы №13 в Сиховском районе Львова между родителями учеников начальных классов произошла стрельба. Один из участников инцидента получил ранения, сообщили полиция Львовской области и директор департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк.

Сначала родители пытались решить конфликт в кабинете директора вместе с руководством школы и социальным работником, однако к согласию не пришли.

Они продолжили разговор один на один во дворе школы. Один из мужчин достал пневматический пистолет и сделал, по предварительным данным, четыре выстрела. Другой участник конфликта получил ранения в живот и ногу. На место сразу вызвали скорую помощь и полицию.

Следователи полиции начали уголовное производство по статье хулиганство с применением огнестрельного оружия.

ОБНОВЛЕНО В 12.30. Львовский городской голова Андрей Садовый сообщил, что состояние раненого удовлетворительное, он находится в больнице.

Пострадавших среди детей и педагогов нет.