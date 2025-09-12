Вблизи Львова произошла стрельба в офисе автосервиса. Есть двое погибших

Вблизи Львова произошла стрельба в офисе автосервиса. Есть двое погибшихдополнено
12 сентября в селе Подрясное вблизи Львова произошла стрельба в здании автосервиса. В результате инцидента два человека погибли, сообщает Национальная полиция во Львовской области.
По данным правоохранителей, происшествие произошло в 12:00.
В помещении офиса автосервиса нашли мертвыми с огнестрельными ранениями двух работников указанного сервиса.
Сейчас обстоятельства инцидента выясняются, на месте работают профильные службы.
ДОПОЛНЕНО В 15:30. Предварительно полиция установила, что 33-летний житель Львовского района, арендовавший помещение автосервиса, сначала выстрелил в арендодателя – 39-летнего львовянина, а затем произвел выстрел себе в грудь.
От полученных ранений оба скончались на месте происшествия.
Также полицейские изъяли орудие убийства – карабин "Сайга", направленный на экспертное исследование.
