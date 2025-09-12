Поблизу Львова сталася стрілянина в офісі автосервісу. Є двоє загиблих

Місце стрілянини (Фото: lv.npu.gov.ua)

12 вересня у селі Підрясне поблизу Львова сталась стрілянина у будівлі автосервісу. В результаті інциденту дві особи загинули, повідомляє Національна поліція у Львівській області.

За даними правоохоронців, подія сталась о 12:00.

У приміщенні офісу автосервісу знайшли мертвими з вогнепальними пораненнями двох працівників вказаного сервісу.

Наразі обставини інциденту з'ясовуються, на місці працюють профільні служби.

ДОПОВНЕНО О 15:30. Попередньо поліція встановила, що 33-річний мешканець Львівського району, який орендував приміщення автосервісу, спочатку вистрелив в орендодавця – 39-річного львів’янина, а потім здійснив постріл собі у груди.

Від отриманих поранень обидва померли на місці події.

Також поліцейські вилучили знаряддя вбивства – карабін "Сайга", який скеровано на експертне дослідження.