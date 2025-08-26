В Австралії чоловік застрелив двох поліціянтів і втік. Його ще розшукують

Унаслідок стрілянини загинули 59-річний детектив і 35-річний старший констебль, ще один офіцер поранений

Поліція Австралії (Ілюстративне фото: Flickr)

25 серпня під час поліційного обшуку у містечку Порепунк (штату Вікторія, Австралія) чоловік відкрив вогонь по поліціянтах. Унаслідок інциденту загинули двоє офіцерів, ще один перебуває у лікарні в важкому стані, повідомляє The Guardian з посиланням на поліцію.

Головний комісар Майк Буш повідомив, що в результаті стрілянини загинули 59-річний детектив і 35-річний старший констебль. Ще один детектив отримав поранення та залишається у важкому, але стабільному стані.

Близько 10 офіцерів перебували на місці стрілянини, що сталася близько 10:30 ранку (03:30 за київським часом).

Підозрюваний, мешканець будинку, де проводився обшук, утік і досі перебуває на волі. За інформацією поліції, він озброєний, а його партнерка й, імовірно, двоє дітей зникли. Правоохоронці планують оприлюднити фото чоловіка найближчим часом.

Мешканців Порепунка закликали залишатися вдома. До пошуків підозрюваного залучені всі спеціалізовані ресурси поліції Вікторії.

"Нашим пріоритетом є арешт підозрюваного, притягнення його до відповідальності, а також безпека громади", – зазначив головний комісар поліції Вікторії.