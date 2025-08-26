В Австралии мужчина застрелил двух полицейских и сбежал. Его еще разыскивают

В результате стрельбы погибли 59-летний детектив и 35-летний старший констебль, еще один офицер ранен

Полиция Австралии (Иллюстративное фото: Flickr)

25 августа во время полицейского обыска в городке Порепунк (штат Виктория, Австралия) мужчина открыл огонь по полицейским. В результате инцидента погибли два офицера, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает The Guardian со ссылкой на полицию.

Главный комиссар Майк Буш сообщил, что в результате стрельбы погибли 59-летний детектив и 35-летний старший констебль. Еще один детектив получил ранения и остается в тяжелом, но стабильном состоянии.

Около 10 офицеров находились на месте стрельбы, произошедшей около 10:30 утра (03:30 по киевскому времени).

Подозреваемый, житель дома, где проводился обыск, сбежал и до сих пор находится на свободе. По информации полиции, он вооружен, а его партнерша и, вероятно, двое детей исчезли. Правоохранители планируют обнародовать фото мужчины в ближайшее время.

Жителей Порепунка призвали оставаться дома. К поиску подозреваемого привлечены все специализированные ресурсы полиции Виктории.

"Нашим приоритетом является арест подозреваемого, привлечение его к ответственности, а также безопасность общины", – отметил главный комиссар полиции Виктории.