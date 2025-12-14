В університеті США сталася стрілянина: загинули двоє людей, ще дев'ятьох поранено – відео
В університеті Брауна в штаті Род-Айленд (місто Провіденс) сталася стрілянина вдень 13 грудня – загинули двоє студентів, ще дев'ятьох було поранено. Поліція все ще веде пошуки стрільця, повідомляють правоохоронці й мер Род-Айленда Бретт Смайлі.
За його словами, вісім осіб дістали критичні поранення, а дев'ятий – був поранений уламками кулі. Університет повідомив про стрілянину близько 16:22 (23:22 за Києвом) і закликав усіх залишатися в укриттях. У цей час там проходили іспити.
Заступник начальника місцевої поліції Тімоті О'Хара повідомив, що особу підозрюваного ще не встановлено, а мер опублікував відео зі стрільцем – чоловіком у темному одязі, з капюшоном на голові. Поліція припускає, що він був ще й у масці.
На місці стрілянини поліція виявила гільзи, але подробиці розслідування не розголошують. За словами офіційних осіб, стрілець утік з місця злочину.
Президентка Браунівського університету Крістіна Паксон повідомила журналістам, що майже всі жертви були студентами. Губернатор Род-Айленда Деніел Маккі пообіцяв, що стрільця буде притягнуто до відповідальності.
"Ми обов'язково зловимо людину, яка заподіяла стільки страждань стільком людям", – сказав він.
Як повідомляє Reuters, пошуки підозрюваного були ускладнені частково через те, що центр Провіденса був переповнений покупцями напередодні свят і тисячами людей, які відвідують концерти, ярмарки й інші заходи.
Президент США Дональд Трамп прокоментував стрілянину, назвавши ситуацію "жахливою".
"Мені повідомили про стрілянину, що сталася в Браунівському університеті в Род-Айленді. На місці події перебувають співробітники ФБР... Хай благословить Бог жертв і їхні сім'ї", – написав він.
- Наприкінці жовтня на зустрічі випускників у США хтось відкрив вогонь, внаслідок чого одна людина загинула, ще шестеро були поранені. Поліція затримала ймовірного підозрюваного.
- 26 листопада біля Білого дому сталася стрілянина – було поранено двох військових Нацгвардії. Вони померли в лікарні. Поліція підозрює у стрілянині мігранта з Афганістану.
