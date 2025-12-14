В університеті США сталася стрілянина: загинули двоє людей, ще дев'ятьох поранено – відео

Поліція все ще розшукує стрільця й опублікувала відео, ймовірно, з ним

Університет Брауна (Ілюстративне фото: facebook.com/BrownUniversity)

В університеті Брауна в штаті Род-Айленд (місто Провіденс) сталася стрілянина вдень 13 грудня – загинули двоє студентів, ще дев'ятьох було поранено. Поліція все ще веде пошуки стрільця, повідомляють правоохоронці й мер Род-Айленда Бретт Смайлі.

За його словами, вісім осіб дістали критичні поранення, а дев'ятий – був поранений уламками кулі. Університет повідомив про стрілянину близько 16:22 (23:22 за Києвом) і закликав усіх залишатися в укриттях. У цей час там проходили іспити.

Заступник начальника місцевої поліції Тімоті О'Хара повідомив, що особу підозрюваного ще не встановлено, а мер опублікував відео зі стрільцем – чоловіком у темному одязі, з капюшоном на голові. Поліція припускає, що він був ще й у масці.

На місці стрілянини поліція виявила гільзи, але подробиці розслідування не розголошують. За словами офіційних осіб, стрілець утік з місця злочину.

Президентка Браунівського університету Крістіна Паксон повідомила журналістам, що майже всі жертви були студентами. Губернатор Род-Айленда Деніел Маккі пообіцяв, що стрільця буде притягнуто до відповідальності.

"Ми обов'язково зловимо людину, яка заподіяла стільки страждань стільком людям", – сказав він.

Як повідомляє Reuters, пошуки підозрюваного були ускладнені частково через те, що центр Провіденса був переповнений покупцями напередодні свят і тисячами людей, які відвідують концерти, ярмарки й інші заходи.

Президент США Дональд Трамп прокоментував стрілянину, назвавши ситуацію "жахливою".

"Мені повідомили про стрілянину, що сталася в Браунівському університеті в Род-Айленді. На місці події перебувають співробітники ФБР... Хай благословить Бог жертв і їхні сім'ї", – написав він.