В университете США произошла стрельба: погибли два человека еще девять ранены – видео

Полиция все еще разыскивает стрелка и опубликовала видео, предположительно, с ним

Университет Брауна (Иллюстративное фото: facebook.com/BrownUniversity)

В университете Брауна в штате Род-Айленд (город Провиденс) произошла стрельба днем 13 декабря – погибли два студента, еще девять были ранены. Полиция все еще ведет поиски стрелка, сообщают правоохранители и мэр Род-Айленда Бретт Смайли.

По его словам, восемь человек получили критические ранения, а девятый – был ранен осколками пули. Университет сообщил о стрельбе около 16:22 (23:22 по Киеву) и призвал всех оставаться в укрытиях. В это время там проходили экзамены.

Заместитель начальника местной полиции Тимоти О'Хара сообщил, что личность подозреваемого еще не установлена, а мэр опубликовал видео со стрелком – мужчиной в темной одеже и с капюшоном на голове. Полиция предполагает, что он был еще и в маске.

На месте стрельбы полиция обнаружила гильзы, но подробности расследования не разглашают. По словам официальных лиц, стрелок сбежал с места преступления.

Президент Брауновского университета Кристина Паксон сообщила журналистам, что почти все жертвы были студентами. Губернатор Род-Айленда Дэниел Макки пообещал, что стрелок будет привлечен к ответственности.

"Мы обязательно поймаем человека, причинившего столько страданий стольким людям", – сказал он.

Как сообщает Reuters, поиски подозреваемого были затруднены отчасти из-за того, что центр Провиденса был переполнен покупателями в преддверии праздников и тысячами людей, посещающих концерты, ярмарки и другие мероприятия.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу, назвав ситуацию "ужасной".

"Мне сообщили о стрельбе, произошедшей в Брауновском университете в Род-Айленде. На месте происшествия находятся сотрудники ФБР... Да благословит Бог жертв и их семьи", – написал он.