В университете США произошла стрельба: погибли два человека еще девять ранены – видео
В университете Брауна в штате Род-Айленд (город Провиденс) произошла стрельба днем 13 декабря – погибли два студента, еще девять были ранены. Полиция все еще ведет поиски стрелка, сообщают правоохранители и мэр Род-Айленда Бретт Смайли.
По его словам, восемь человек получили критические ранения, а девятый – был ранен осколками пули. Университет сообщил о стрельбе около 16:22 (23:22 по Киеву) и призвал всех оставаться в укрытиях. В это время там проходили экзамены.
Заместитель начальника местной полиции Тимоти О'Хара сообщил, что личность подозреваемого еще не установлена, а мэр опубликовал видео со стрелком – мужчиной в темной одеже и с капюшоном на голове. Полиция предполагает, что он был еще и в маске.
На месте стрельбы полиция обнаружила гильзы, но подробности расследования не разглашают. По словам официальных лиц, стрелок сбежал с места преступления.
Президент Брауновского университета Кристина Паксон сообщила журналистам, что почти все жертвы были студентами. Губернатор Род-Айленда Дэниел Макки пообещал, что стрелок будет привлечен к ответственности.
"Мы обязательно поймаем человека, причинившего столько страданий стольким людям", – сказал он.
Как сообщает Reuters, поиски подозреваемого были затруднены отчасти из-за того, что центр Провиденса был переполнен покупателями в преддверии праздников и тысячами людей, посещающих концерты, ярмарки и другие мероприятия.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу, назвав ситуацию "ужасной".
"Мне сообщили о стрельбе, произошедшей в Брауновском университете в Род-Айленде. На месте происшествия находятся сотрудники ФБР... Да благословит Бог жертв и их семьи", – написал он.
- В конце октября на встрече выпускников в США кто-то открыл огонь, в результате чего один человек погиб еще шестеро были ранены. Полиция задержала вероятного подозреваемого.
- 26 ноября возле Белого дома произошла стрельба – были ранены двое военных Нацгвардии. Они умерли в больнице. Полиция подозревает в стрельбе мигранта из Афганистана.
