Стрельба на пляже в Сиднее. Число жертв достигло 12 человек – среди них стрелок, видео
Место стрельбы (Фото: EPA/JEREMY PIPER)

На пляже Бонди в Сиднее 14 декабря произошла массовая стрельба во время празднования. По данным полиции и экстренных служб, число погибших достигло 12 человек, ранения получили от16 до 29 человек.

На пляже проходило мероприятие, посвященное первому дню еврейского праздника Ханука, организованное еврейским центром "Хабад" в Бонди,  сообщает ВВС. По словам очевидцев, прозвучали около 20 выстрелов, а затем на место прибыли вертолеты.

Позже в социальных сетях появилось видео, на котором двое вооруженных людей стреляют с небольшого моста, соединяющего автостоянку на Кэмпбелл-Парад с самим пляжем.

Правоохранители сообщили, что стрельбу на пляже открыли двое мужчин. Один из них был убит – он входит в числе погибших. Второй предполагаемый стрелок был ранен и находится в критическом состоянии. Среди пострадавших также двое сотрудников полиции. 

Полиция попросила всех в районе Бонди-Бич, у кого есть мобильный телефон или видеорегистратор, которые могли бы зафиксировать момент стрельбы, поделиться видео для следствия.

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс заявил, что нападение было "направлено против еврейской общины Сиднея". А комиссар полиции Мал Лэньон официально объявил происшествие ""террористическим актом". 

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе на пресс-конференции назвал стрельбу целенаправленным нападением на австралийцев. 

"Это акт злого антисемитизма, терроризма, поразивший сердце нашей нации. Этому гнусному акту насилия и ненависти нет места", – заявил он.

В сети также появились кадры на которых, как утверждается, безоружный очевидец смог отобрать оружие у одного из стрелков.

стрельбаСиднейХанукаевреи