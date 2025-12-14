Стрельба на пляже в Сиднее. Число жертв достигло 12 человек – среди них стрелок, видео

Двое мужчин открыли стрельбу с моста в сторону пляжа, где проходил праздник в честь еврейской Хануки

Место стрельбы (Фото: EPA/JEREMY PIPER)

На пляже Бонди в Сиднее 14 декабря произошла массовая стрельба во время празднования. По данным полиции и экстренных служб, число погибших достигло 12 человек, ранения получили от16 до 29 человек.

На пляже проходило мероприятие, посвященное первому дню еврейского праздника Ханука, организованное еврейским центром "Хабад" в Бонди, сообщает ВВС. По словам очевидцев, прозвучали около 20 выстрелов, а затем на место прибыли вертолеты.

Позже в социальных сетях появилось видео, на котором двое вооруженных людей стреляют с небольшого моста, соединяющего автостоянку на Кэмпбелл-Парад с самим пляжем.

Bondi Beach, Australia (Dec. 14) — Here is a long video of the terror attack shooting on a beach Hanukah event that resulted in 12 deaths. One of the two gunman has been identified as a man named Naveed Akram. pic.twitter.com/DlrhD8ONMt — Andy Ngo (@MrAndyNgo) December 14, 2025

Правоохранители сообщили, что стрельбу на пляже открыли двое мужчин. Один из них был убит – он входит в числе погибших. Второй предполагаемый стрелок был ранен и находится в критическом состоянии. Среди пострадавших также двое сотрудников полиции.

Полиция попросила всех в районе Бонди-Бич, у кого есть мобильный телефон или видеорегистратор, которые могли бы зафиксировать момент стрельбы, поделиться видео для следствия.

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс заявил, что нападение было "направлено против еврейской общины Сиднея". А комиссар полиции Мал Лэньон официально объявил происшествие ""террористическим актом".

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе на пресс-конференции назвал стрельбу целенаправленным нападением на австралийцев.

"Это акт злого антисемитизма, терроризма, поразивший сердце нашей нации. Этому гнусному акту насилия и ненависти нет места", – заявил он.

В сети также появились кадры на которых, как утверждается, безоружный очевидец смог отобрать оружие у одного из стрелков.

Australia : An unarmed civilian pounced and disarmed one of the terrorists & saved many lives.



This man is a hero! 👏🏻#bondibeach #Australia pic.twitter.com/sqhSpmHCUb — Krishnan Gaur (@Mercedes5494) December 14, 2025

🚨At least 7 have been shot at near Bondi beach Park, Australia. NSW police responded quickly, taking two into custody-one reportedly shot dead by officers + the other detained.



📽️1: The shootout

📽️2: The 2 shooters

📽️3: Brave civilian disarming a shooter

📷: One of the shooters pic.twitter.com/oJrAYcCpwS — Saikiran Kannan | 赛基兰坎南 (@saikirankannan) December 14, 2025