Некачественная форма для военных: Минобороны заявляет, что непричастно к закупкам
Министерство обороны отреагировало на сообщение о подозрении директору подрядной организации, которая поставляла ВСУ некачественную форму на более 35 млн грн. В Минобороны заявили, что ведомство не осуществляло закупку формы для подразделения территориальной обороны, насчет которой проводится расследование.
По материалам следствия, в 2022 году между воинской частью и швейной фабрикой были заключены договоры на поставку формы для военнослужащих.
"Подразделения Министерства обороны к данном процессу закупки: определение потребности, поиск исполнителя, заключение договора и сопровождение выполнения технических условий – НЕ ВОВЛЕКАЛИСЬ", – говорится в сообщении.
В Минобороны также заявили, что в ведомстве "исповедуется нулевая толерантность к коррупции".
- В начале февраля ГБР задержало подозреваемых в хищении на продуктах для армии.
- В середине июня фигуранты "яичного скандала", бывший заместитель министра обороны и его подчиненный, получили новые подозрения – правоохранители утверждают, что они причастны к хищению бюджетных денег на закупке бронежилетов и зимней формы для подразделений ВСУ.
- 9 августа заместителю начальника Департамента финансов Минобороны сообщили о подозрении. Следствие утверждает, что из-за него государство потеряло более 15 млн грн.
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