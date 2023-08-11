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Некачественная форма для военных: Минобороны заявляет, что непричастно к закупкам

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 21:47
Некачественная форма для военных: Минобороны заявляет, что непричастно к закупкам - Фото
Фото – Киевская городская прокуратура

Министерство обороны отреагировало на сообщение о подозрении директору подрядной организации, которая поставляла ВСУ некачественную форму на более 35 млн грн. В Минобороны заявили, что ведомство не осуществляло закупку формы для подразделения территориальной обороны, насчет которой проводится расследование.

По материалам следствия, в 2022 году между воинской частью и швейной фабрикой были заключены договоры на поставку формы для военнослужащих.

"Подразделения Министерства обороны к данном процессу закупки: определение потребности, поиск исполнителя, заключение договора и сопровождение выполнения технических условий – НЕ ВОВЛЕКАЛИСЬ", – говорится в сообщении.

В Минобороны также заявили, что в ведомстве "исповедуется нулевая толерантность к коррупции".

Некачественная форма для военных: Минобороны заявляет, что непричастно к закупкам
  • В начале февраля ГБР задержало подозреваемых в хищении на продуктах для армии.
  • В середине июня фигуранты "яичного скандала", бывший заместитель министра обороны и его подчиненный, получили новые подозрения – правоохранители утверждают, что они причастны к хищению бюджетных денег на закупке бронежилетов и зимней формы для подразделений ВСУ.
  • 9 августа заместителю начальника Департамента финансов Минобороны сообщили о подозрении. Следствие утверждает, что из-за него государство потеряло более 15 млн грн.

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Оксана Житнюк
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