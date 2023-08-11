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Неякісна форма для військових: Міноборони заявляє, що непричетне до закупівель

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11.08.2023, 21:47
Неякісна форма для військових: Міноборони заявляє, що непричетне до закупівель - Фото
Фото – Київська міська прокуратура

Міністерство оборони відреагувало на повідомлення про підозру директору підрядної організації, яка постачала ЗСУ неякісну форму на понад 35 млн грн. У Міноборони заявили, що відомство не здійснювало закупівлю форми для підрозділу територіальної оборони, щодо якої проводиться розслідування.


За матеріалами слідства, у 2022 році між військовою частиною та швейною фабрикою були укладені договори на постачання форми для військовослужбовців.

"Підрозділи Міністерства оборони до даного процесу закупівлі: визначення потреби, пошуку виконавця, укладання договору та супроводу виконання технічних умов – НЕ ЗАЛУЧАЛИСЯ", – йдеться в повідомленні.

В Міноборони також заявили, що у відомстві "сповідується нульова толерантність до корупції".

Неякісна форма для військових: Міноборони заявляє, що непричетне до закупівель
  • На початку лютого ДБР затримало підозрюваних у розкраданні на продуктах для армії.
  • В середині червня фігуранти "яєчного скандалу", колишній заступник міністра оборони і його підлеглий, отримали нові підозри – правоохоронці стверджують, що вони причетні до розкрадання бюджетних грошей на закупівлі бронежилетів та зимової форми для підрозділів ЗСУ.
  • 9 серпня заступнику начальника Департаменту фінансів Міноборони повідомили про підозру. Слідство стверджує, що через нього держава втратила понад 15 млн грн.

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Оксана Житнюк
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