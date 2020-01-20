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Некоторые лидеры фракций Рады провалили свою работу - КИУ

Некоторые лидеры фракций Рады провалили свою работу - КИУ - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
20.01.2020, 16:41

КИУ проанализировал участие в заседаниях, голосованиях, посещение комитетов и законодательную инициативу

Комитет избирателей Украины проанализировал работу лидеров фракций Верховной Рады по трезультатам второй сессии и сделал вывод, что "отдельные лидеры фракций фактически проваливают работу по определенным направлениям". Об этом говорится в материале на сайте КИУ.

Анализ был сделан на основе участия в пленарных заседаниях Рады, участия в голосованиях, посещения заседаний комитетов и успешности законодательной работы.

КИУ сообщает, что у Юрия Бойко (ОПЗЖ) и Вадима Рабиновича (ОПЗЖ) низкие показатели участия в голосованиях: Бойко принял участие лишь в 17% голосований парламента за время работы второй сессии, Рабинович - в 14%, что является одним из самых низких результатов среди всех депутатов.

У Юлии Тимошенко (Батькывщина) и Давида Арахамии (Слуга народа) низкие показатели посещения заседаний комитетов. За пять месяцев Тимошенко присутствовала на 38% заседаний комитета по соцполитике, членом которого она является. Арахамия также посетил только 38% заседаний комитета по нацбезопасности.

Ирина Геращенко (Евросолидарность) посетила 100% заседаний Рады (самый высокий результат среди лидеров фракций), 86% заседаний комитета, приняла участие в 83% голосований парламенте (самый высокий результат), подала 57 законопроектов, 6 из которых было принято.

Артур Герасимов (Евросолидарность) посетил 87% заседаний Рады, участвовал в 76% голосований, присутствовал на 95% заседаний комитета (самый высокий результат), подал 27 законопроектов, 6 из которых было поддержано.

Сергей Рахманин (Голос) посетил 91% заседаний парламента, 88% заседаний комитета, принял участие в 78% голосований, подал 16 законопроектов, 4 из которых были приняты.

Таким образом, среди семи лидеров фракций высокие показатели по посещению и участию в голосованиях у Геращенко, у Герасимова высокие показатели посещения заседаний комитета, а у Арахамии высокие показатели производительности законодательной работы (подано 30 законопроектов, из которых принято 8).

  • В декабре 2019 года больше всего заседания Рады пропускали нардепы группы За майбутнє (в среднем в Раду ходили 70% депутатов группы)ОПЗЖ (показатели посещения на уровне 63%), Батькивщины - 60%. 

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верховная рада КИУ лидеры фракций ОПЗЖ Батькивщина Слуга народа голос Евросолидарность
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