Нелегальная работа в ЕС может закончится сломанной судьбой - МИД

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Павел Климкин предостерег украинцев от попыток трудоустройства в странах Европейского Союза по поддельным документам, поскольку это является тяжким преступлением и может обернуться сломанной судьбой. Об этом он написал в своем Facebook.

Публикация министра вызвана участившимися случаями задержания украинцев из-за поддельных документов, уточняет министр.

Реклама

"Дорогие украинцы, если вы все же приняли решение уехать за границу, призываю, не будьте слишком доверчивыми. Не покупайте "липовые" паспорта", - написал министр.

Климкин отметил, что правоохранители стран ЕС часто видят такую подделку сразу, "невооруженным глазом", поэтому проблемы возникнут при первом же контакте с официальными органами иностранного государства.

1 февраля Нацбанк сообщил, что денежные переводы от трудовых мигрантов составили около $11 млрд по итогам 2018 года.