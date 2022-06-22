Немецкий журналист попал под обстрел: Русские стреляют во всех подряд (видео)
Журналист немецкого издания BILD Пауль Ронцхаймер попал под обстрел российских оккупантов на выезде из Лисичанска Луганской области. Об этом он сообщил в Twitter и показал видео.
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"Атака еще раз показывает, что российская армия не делает различий между военными и гражданскими целями, а просто все бомбит", – цитирует BILD журналиста.
На своей странице в соцсети он сообщил, что группа журналистов, попавшая под обстрел на выходе из Лисичанска, не пострадала, а в машине разбилось только одно стекло.
"Русские активно атаковали дорогу из миномета. До этого мы были внутри Лисичанска", – сообщил журналист.
При этом журналист назвал Лисичанск "почти окруженным".
- По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, у Лисичанска врага удается сдерживать – армия РФ не может туда войти и "отрезать" город, хотя и систематически обстреливает его. Он также сказал, что ВСУ не боятся окружения на этом участке фронта, так как "есть варианты".
- По прогнозам ІSW, российские войска будут атаковать Лисичанск с юга, их ждут затяжные бои.
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