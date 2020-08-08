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"Неприемлемый шаг". Шмыгаль прокомментировал поездку Медведчука в Крым

08.08.2020, 17:50
Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

По словам премьер-министра, он относится к отдыху Медведчука в Крыму "критически негативно"

Неприемлемым шагом назвал поездку одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука в оккупированный Крым премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Радио Свобода.

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На вопрос, как он относится к тому, что Медведчук с женой отдыхают в оккупированном Крыму, Шмыгаль ответил: "Негативно отношусь. Это чрезвычайно неприемлемый шаг со стороны украинского политика, каким бы он ни был, кем бы он ни был. Поэтому отношусь к этому критически негативно".

  • В конце прошлой недели стало известно, что Медведчук вместе с семьей отправился в Крым. Позже по данным журналистов в Симферополе приземлился самолет из авиапарка президента России Владимира Путина.

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Денис Юдин
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