"Неприемлемый шаг". Шмыгаль прокомментировал поездку Медведчука в Крым
08.08.2020, 17:50
Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)
По словам премьер-министра, он относится к отдыху Медведчука в Крыму "критически негативно"
Неприемлемым шагом назвал поездку одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука в оккупированный Крым премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Радио Свобода.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На вопрос, как он относится к тому, что Медведчук с женой отдыхают в оккупированном Крыму, Шмыгаль ответил: "Негативно отношусь. Это чрезвычайно неприемлемый шаг со стороны украинского политика, каким бы он ни был, кем бы он ни был. Поэтому отношусь к этому критически негативно".
- В конце прошлой недели стало известно, что Медведчук вместе с семьей отправился в Крым. Позже по данным журналистов в Симферополе приземлился самолет из авиапарка президента России Владимира Путина.
Читайте также в разделе Мнения: Павел Казарин: Любимые жены Кремля, или Зачем Медведчуку Крым
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии