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"Неприкрытый геноцид" – депутат Конгресса США о ракетном ударе по вокзалу Краматорска

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 17:18
Лиз Чейни (Фото - EPA)

Депутат Конгресса США от Республиканской партии Лиз Чейни назвала нанесенный российскими оккупантами по вокзалу Краматорска удар баллистическими ракетами "неприкрытым геноцидом".

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"Я считаю, что это неприкрытый геноцид", – сказала Чейни в ответ на просьбу ведущего CNN высказать ее мнение о событии.

Европа уже понимает, что в ситуации вторжения России в Украину она столкнулась с осознанным геноцидом, самым серьезным его проявлением за последние десятилетия, считает Чейни. 

"Европейские лидеры также понимают, что они фактически финансируют этот геноцид, и для того, чтобы это прекратить, им придется вслед за США ввести полное эмбарго на российские поставки нефти и газа", – добавила она.     

9 апреля Евросоюз заявил, что Россия ответственна за бомбардировку вокзала Краматорска, где погибли 52 гражданских.

Сергей Бережной
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эмбарго Лиз Чейни
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