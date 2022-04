"Неприкрытый геноцид" – депутат Конгресса США о ракетном ударе по вокзалу Краматорска

Депутат Конгресса США от Республиканской партии Лиз Чейни назвала нанесенный российскими оккупантами по вокзалу Краматорска удар баллистическими ракетами "неприкрытым геноцидом".

"Я считаю, что это неприкрытый геноцид", – сказала Чейни в ответ на просьбу ведущего CNN высказать ее мнение о событии.

Европа уже понимает, что в ситуации вторжения России в Украину она столкнулась с осознанным геноцидом, самым серьезным его проявлением за последние десятилетия, считает Чейни.

"Европейские лидеры также понимают, что они фактически финансируют этот геноцид, и для того, чтобы это прекратить, им придется вслед за США ввести полное эмбарго на российские поставки нефти и газа", – добавила она.

