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Евросоюз вслед за Пентагоном заявил, что удар по вокзалу Краматорска нанесла Россия

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 13:02
Евросоюз вслед за Пентагоном заявил, что удар по вокзалу Краматорска нанесла Россия - Фото
Погибшие на вокзале в Краматорске после удара ракетой РФ (фото – Павел Кириленко, Telegram)

Евросоюз заявил, что Россия причастна к бомбардировке вокзала Краматорска, где погибли 52 человека, и назвала попытки Кремля скрыть совершение преступления, что бы избежать ответственности, с помощью дезинформации и манипуляций со СМИ неприемлемыми. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС. 

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"Европейский Союз глубоко шокирован атакой России, ударившей в пятницу по железнодорожному вокзалу Краматорска", — говорится в заявлении.

В ЕС также отметили, что серьезные нарушения международного гуманитарного права российской армией становятся все более частыми и являются тактикой оккупантов. 

"Неприемлемы откровенные попытки скрыть совершение преступления, что бы избежать ответственности  России за это и другие преступления с помощью дезинформации и манипуляций со СМИ",  – отметили в ЕС.

В ЕС подчеркнули, что виновные в этом преступлении должны быть привлечены к ответственности за нарушения прав человека и международного гуманитарного права.

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Наталия Фреик
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