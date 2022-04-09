Евросоюз вслед за Пентагоном заявил, что удар по вокзалу Краматорска нанесла Россия

Евросоюз заявил, что Россия причастна к бомбардировке вокзала Краматорска, где погибли 52 человека, и назвала попытки Кремля скрыть совершение преступления, что бы избежать ответственности, с помощью дезинформации и манипуляций со СМИ неприемлемыми. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

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"Европейский Союз глубоко шокирован атакой России, ударившей в пятницу по железнодорожному вокзалу Краматорска", — говорится в заявлении.

В ЕС также отметили, что серьезные нарушения международного гуманитарного права российской армией становятся все более частыми и являются тактикой оккупантов.

"Неприемлемы откровенные попытки скрыть совершение преступления, что бы избежать ответственности России за это и другие преступления с помощью дезинформации и манипуляций со СМИ", – отметили в ЕС.

В ЕС подчеркнули, что виновные в этом преступлении должны быть привлечены к ответственности за нарушения прав человека и международного гуманитарного права.

8 апреля российские оккупанты ударили ракетами по вокзалу Краматорска, погибли по меньшей мере 52 человека, в том числе пятеро детей.

В США, ЕС и Великобритании заявили, что привлекут Россию к ответственности за этот удар.

Пентагон заявил, что удар по вокзалу Краматорска нанесла Россия и врала о нем с самого начала.

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Наталия Фреик

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