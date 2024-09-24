"Выгодно элитам". Вятрович объяснил, как польские политики конвертируют историю в рейтинги

Президент Польши Анджей Дуда выступает на церемонии, посвященной Национальному дню памяти жертв геноцида на Волынской площади в Варшаве, 11 июля 2022 года (Фото: EPA-EFE / Pawel Supernak POLAND OUT)

Польские политики на высшем уровне используют "темные пятна" общей истории с Украиной, чтобы конвертировать их в рейтинги. Политизация истории в Польше началась в 2000-х, когда политики поняли, что это дает им голоса избирателей. Об этом в комментарии к материалу LIGA.net рассказал украинский историк, нардеп и бывший глава Украинского института национальной памяти (2014-2019) Владимир Вятрович.

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"С тех пор [с 2000-х] продолжается не более глубокое исследования истории, не лучшее понимание, не попытка преодолеть проблему, но тему используют, чтобы мобилизовать польских избирателей, разбередив раны прошлого", – считает Вятрович.

По его наблюдениям, сейчас в Польше практически нет политиков, которые хотели бы решить сложный исторический клубок: создается впечатление, что именно нерешение вопроса выгодно польским элитам, потому что позволяет подпитывать политизацию темы.

В политизацию активно включились даже оппоненты партии ПиС, ранее критиковавшие их за это. "Премьер Дональд Туск и глава МИД Радослав Сикорский повторяют нарративы ПиС о невозможности интеграции Украины в ЕС без решения исторических вопросов, – напоминает Вятрович. – Политики должны заниматься не прошлым, а нынешним и завтрашним. Их подходы не придают понимания прошлому, а создают проблемы".