"Выгодно элитам". Вятрович объяснил, как польские политики конвертируют историю в рейтинги
Польские политики на высшем уровне используют "темные пятна" общей истории с Украиной, чтобы конвертировать их в рейтинги. Политизация истории в Польше началась в 2000-х, когда политики поняли, что это дает им голоса избирателей. Об этом в комментарии к материалу LIGA.net рассказал украинский историк, нардеп и бывший глава Украинского института национальной памяти (2014-2019) Владимир Вятрович.
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"С тех пор [с 2000-х] продолжается не более глубокое исследования истории, не лучшее понимание, не попытка преодолеть проблему, но тему используют, чтобы мобилизовать польских избирателей, разбередив раны прошлого", – считает Вятрович.
По его наблюдениям, сейчас в Польше практически нет политиков, которые хотели бы решить сложный исторический клубок: создается впечатление, что именно нерешение вопроса выгодно польским элитам, потому что позволяет подпитывать политизацию темы.
В политизацию активно включились даже оппоненты партии ПиС, ранее критиковавшие их за это. "Премьер Дональд Туск и глава МИД Радослав Сикорский повторяют нарративы ПиС о невозможности интеграции Украины в ЕС без решения исторических вопросов, – напоминает Вятрович. – Политики должны заниматься не прошлым, а нынешним и завтрашним. Их подходы не придают понимания прошлому, а создают проблемы".
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава поддерживает евроинтеграцию Украины, но у нее есть "свои требования" к Киеву, сообщает RMF 24.
- МИД Польши в ближайшие месяцы планирует использовать стремление Украины к вступлению в ЕС как рычаг влияния на Киев в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии, пишет Onet со ссылкой на собеседников в ведомстве. С января 2025 года Польша будет председательствовать в Совете ЕС, что даст ей важную роль в переговорах о членстве Украины в блоке.