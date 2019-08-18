Несмотря на ошибку суда, Гримчака оставили в СИЗО - адвокат

Юрий Гримчак (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Гримчака оставили в Черниговском СИЗО, несмотря на ошибку в определении суда от 16 августа. Об этом сообщила адвокат Гримчака Татьяна Матяш в Facebook.

"В Черниговском СИЗО сказали, что им известно, что у них другое лицо, чем указано в постановлении, но есть исправления, и ни скоро вступят в силу. Поэтому, пока отпускать никого не будут, поскольку они установили, что и Михайлович и Николаевич родились в один день в одном месте, поэтому есть основания считать, что это один и тот же человек", - отметила Матяш.

По ее словам, представители СИЗО сообщили в департамент и ждут их решения.

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