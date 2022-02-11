Несмотря на все договоренности. Боевики на Донбассе продолжают стрелять: ранен военный

В течение суток 11 февраля вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Ранен украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Вблизи Марьинки российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17. В направлении Невельского боевики открывали огонь из стрелкового оружия. В сторону Песков вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Он госпитализирован. Состояние здоровья – удовлетворительное.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними", – говорится в сообщении.

26 января на встрече в Париже советники глав государств-участников нормандского формата поддержали устойчивое прекращение огня на Донбассе.

10 февраля на аналогичной встрече в Берлине ее участники подтвердили полную приверженность, независимо от каких-либо условий, режиму прекращения огня.

Россия, при несоблюдении ею режима прекращения огня, требует прямых переговоров Украины с боевиками.

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Вадим Ребрина

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