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Россия продвигает искривленную интерпретацию минских соглашений — посольство США

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2022, 21:21
Россия продвигает искривленную интерпретацию минских соглашений — посольство США - Фото
Посольство США в Украине (Фото: LIGA.net)

Россия продвигает искривленную интерпретацию минских соглашений, в частности, настаивая на "автономии" временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом говорится в Twitter посольства США в Украине.

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"Нигде в минских соглашениях не упоминается слово "автономия", – говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что Украина "неоднократно пыталась добросовестно реализовать Минск, в том числе каждый год принимая закон об особом статусе".

"В то же время Россия нарушает режим прекращения огня, отказывается решать эту и другие проблемы и делает вид, что не сторона конфликта, который она разожгла", – сказано в сообщении посольства.

Россия продвигает искривленную интерпретацию минских соглашений — посольство США
  • Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что выполнение минских соглашений всеми их участниками остается главным путем к миру, и есть надежда, что прогресс переговоров в нормандском формате должен этому способствовать. 
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина будет готова двигаться вперед в вопросе об особом статусе Донбасса, когда в рамках минских соглашений согласуют последовательность шагов в этом направлении. 
  • В МИД Украины заявили, что оккупированные районы Донбасса не получат особый статус в понимании России, ни один регион не будет иметь права вето на государственные решения. 

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Вадим Ребрина
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США Донбасс минские соглашения
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