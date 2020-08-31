Нет поручителей, заслуживающих доверия суда - прокурор требует отправить Стерненко в СИЗО
При этом за активиста готовы поручиться более 200 человек
В ходатайстве прокурора Николая Бовзуляка по делу о нападении на общественного активиста Сергея Стерненко указано, что неизвестно, где он проживает, а также что у него нет поручителей, "заслуживающих доверия суда". Об этом активист сообщил на своей Facebook—странице.
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Прокурор ще в клопотанні каже що нема у мене поручителів (хоча їх убло вже за дві сотні), і що він не знає де я живу. А...Опубликовано Сергій Стерненко Понедельник, 31 августа 2020 г.
При этом Стерненко отмечает, что за него готовы поручиться более 200 человек. Среди них, к примеру, бывший министр здравоохранения Уляна Супрун, глава фракции Голос Кира Рудик , от Европейской солидарности Яна Зинкевич и от Слуги народа Александр Мариковский.
В ходатайстве также указано, что "нет достоверной информации" о месте проживания Стерненко, однако активист отмечает, что в документе ниже указан его домашний адрес.
LIGA.net уже обратилась за комментариями по всем вышеуказанным вопросам в Офис генпрокурора, однако ответа, пока что, не последовало.
- Ранее активист заявлял, что на одесские суды влияет мэр города Геннадий Труханов, который, как считает подсудимый, и заказал нападения на него.
- В апреле Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по статье убийство или убийство по самозащите будет объявлено "в любом случае".
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