Нет поручителей, заслуживающих доверия суда - прокурор требует отправить Стерненко в СИЗО

При этом за активиста готовы поручиться более 200 человек

В ходатайстве прокурора Николая Бовзуляка по делу о нападении на общественного активиста Сергея Стерненко указано, что неизвестно, где он проживает, а также что у него нет поручителей, "заслуживающих доверия суда". Об этом активист сообщил на своей Facebook—странице.



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Прокурор ще в клопотанні каже що нема у мене поручителів (хоча їх убло вже за дві сотні), і що він не знає де я живу. А... Опубликовано Сергій Стерненко Понедельник, 31 августа 2020 г.

При этом Стерненко отмечает, что за него готовы поручиться более 200 человек. Среди них, к примеру, бывший министр здравоохранения Уляна Супрун, глава фракции Голос Кира Рудик , от Европейской солидарности Яна Зинкевич и от Слуги народа Александр Мариковский.

В ходатайстве также указано, что "нет достоверной информации" о месте проживания Стерненко, однако активист отмечает, что в документе ниже указан его домашний адрес.

LIGA.net уже обратилась за комментариями по всем вышеуказанным вопросам в Офис генпрокурора, однако ответа, пока что, не последовало.

Ранее активист заявлял , что на одесские суды влияет мэр города Геннадий Труханов, который, как считает подсудимый, и заказал нападения на него.

В апреле Венедиктова заявила , что подозрение Стерненко по статье убийство или убийство по самозащите будет объявлено "в любом случае".

Станислав Стороженко

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