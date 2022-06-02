UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нейтральная Швейцария увеличивает расходы на оборону из-за российского вторжения в Украину

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 16:50
Нейтральная Швейцария увеличивает расходы на оборону из-за российского вторжения в Украину - Фото
Иллюстративное фото (depositphotos.com)

Швейцария, несмотря на традиционный многовековой нейтралитет, намерена до 2030 года увеличить долю военных расходов бюджета до не менее чем 1% ВВП. Такое решение принял Совет кантонов с учетом роста военной угрозы из-за вторжения России в Украину.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным Deutsche Welle, сейчас Швейцария выделяет на военные нужды 0,71% ВВП, но правительство страны настаивает на необходимости увеличить долю расходов на оборону.

Планируется, что ежегодные расходы страны на оборону возрастут с 5,5 млрд франков до 7 млрд франков в год.

Национальный совет, вторая палата Федерального собрания, ранее уже поддержал это предложение.

Читайте также: Почему нейтральная Швейцария выступила против РФ за Украину: речь лидера страны в Давосе

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Швейцария оборонный бюджет
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 