Нейтральная Швейцария увеличивает расходы на оборону из-за российского вторжения в Украину

Швейцария, несмотря на традиционный многовековой нейтралитет, намерена до 2030 года увеличить долю военных расходов бюджета до не менее чем 1% ВВП. Такое решение принял Совет кантонов с учетом роста военной угрозы из-за вторжения России в Украину.

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По данным Deutsche Welle, сейчас Швейцария выделяет на военные нужды 0,71% ВВП, но правительство страны настаивает на необходимости увеличить долю расходов на оборону.

Планируется, что ежегодные расходы страны на оборону возрастут с 5,5 млрд франков до 7 млрд франков в год.

Национальный совет, вторая палата Федерального собрания, ранее уже поддержал это предложение.

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Сергей Бережной

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