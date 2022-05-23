Почему нейтральная Швейцария выступила против РФ за Украину: речь лидера страны в Давосе

"Демократия должна быть сильнее тирании, международное право – сильнее подчинения, закон – сильнее власти, самоопределение – сильнее репрессий". Этими словами президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис начал главу своей речи на экономическом форуме в Давосе, посвященную стереотипам о нейтралитете его страны.

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По его мнению, многие страны, поверив в иллюзорность устойчивого мира, "недооценивали собственную уязвимость" – и 24 февраля застало их врасплох.

По словам хозяина форума, эта агрессивная война России "полностью игнорирует все, чего достигло сообщество государств за десятилетия цивилизационного прогресса". Именно потому, добавил он, Швейцария "решительно осудила войну и поддержала санкции ЕС".

Этот факт, отметил Кассис, "удивил многих". Он объяснил: "Не может быть нейтрального отношения к грубому нарушению фундаментальных ценностей, которые также являются нашими ценностями".

"Ибо эти ценности являются воплощением свободы. Пассивность терпит нарушение закона и может играть на руку агрессору. Вот почему Швейцария стоит вместе с теми странами, которые не будут просто стоять сложа руки, когда нападают на сами основы демократии", – объяснил он.

Кассис добавил, что "кооперативный нейтралитет" демократического мира соответствует швейцарскому пониманию нейтралитета:

- Сотрудничать как нейтральная страна, приверженная укреплению своих собственных и общих фундаментальных ценностей;

- сотрудничать как нейтральная страна, стремящаяся обеспечить свои собственные и совместные мирные усилия;

- Сотрудничать как нейтральная страна, приверженная основанной на правилах и стабильной архитектуре безопасности, которая может возникнуть только на многостороннем уровне.

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Нейтралитет, подчеркнул он, "не означает стоять в стороне".

"Политическим близнецом нашего нейтралитета была и остается солидарность. Нейтралитет Швейцарии никогда не был жестким, он всегда развивался, ведь мир никогда не стоит на месте. Конфликты и их последствия приобретают все более международный характер. <...> Когда наша демократическая среда находится под угрозой и ценности, согласованные в соответствии с международным правом, рушатся, Швейцария тоже оказывается под угрозой. Мы переживаем это сейчас", – сказал президент Швейцарии.

Кассис отметил, что их возможности для действий "ограничены законом нейтралитета": Швейцария связана принципами "неучастия в войнах, международного сотрудничества – но не членства в военных союзах, непоставок войск и оружия воюющим сторонам, отказа им от права прохода".

Когда эта война закончится, сказал Кассис, Швейцария "будет готова выступить в качестве посредника для облегчения переговоров и создания платформ, чтобы они могли состояться".

Евгений Пилипенко

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