Независимость НАБУ и САП: насчет проекта Зеленского главный Комитет соберется 30 июля

Первый замглавы правоохранительного Комитета подтвердил, что голосование за документ в сессионном зале состоится 31 июля

Иллюстративное фото: пресс-служба Верховной Рады

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады 30 июля рассмотрит законопроект президента Владимира Зеленского о возвращении независимости антикоррупционным органам. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил первый заместитель главы Комитета Андрей Осадчук (фракция Голос).

По его словам, Комитет проведет заседание в среду в 13:00.

Осадчук отметил, что голосование за законопроект в сессионном зале состоится 31 июля. Эту дату также называл спикер парламента Руслан Стефанчук.

Правоохранительный Комитет является главным для законопроекта.

Ранее Комитет по вопросам антикоррупционной политики поддержал принятие этого документа, сообщила руководитель органа Анастасия Радина (Слуга народа).

"[Документ] соответствует требованиям антикоррупционного законодательства и не содержит коррупционных рисков", – заявила политик.

По ее словам, во время заседания директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос подтвердил, что законопроект в полной мере восстанавливает гарантии независимости антикоррупционных ведомств.

"Важно принять законопроект о восстановлении независимости НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры сразу за основу и в целом уже в этот четверг. Принятие только в первом чтении никак не решает проблему. Это будет означать лишь дополнительную возможность для вмешательства в дела, которые расследуют НАБУ и САП. Призываю коллег не допустить этого и принять закон в целом", – написала Радина.

Медиа Эспрессо со ссылкой на собственные источники в парламенте заявляло, что антикоррупционный Комитет смог принять решение лишь со второго раза: во время первой попытки заседание не состоялось из-за отсутствия кворума (достаточного количества участников для принятия решений).

LIGA.net обратилась за комментарием к главе Комитета Радиной, пока ответа нет.