Незалежність НАБУ і САП: щодо проєкту Зеленського головний Комітет збереться 30 липня

Перший замголови правоохоронного Комітету підтвердив, що голосування за документ у сесійній залі відбудеться 31 липня

Ілюстративне фото: пресслужба Верховної Ради

Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради 30 липня розгляне законопроєкт президента Володимира Зеленського про повернення незалежності антикорупційним органам. Про це у коментарі LIGA.net повідомив перший заступник голови Комітету Андрій Осадчук (фракція Голос).

За його словами, Комітет проведе засідання у середу о 13:00.

Осадчук зазначив, що голосування за законопроєкт у сесійній залі відбудеться 31 липня. Цю дату також називав спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Правоохоронний Комітет є головним для законопроєкту.

Раніше Комітет з питань антикорупційної політики підтримав ухвалення цього документа, повідомила керівниця органу Анастасія Радіна (Слуга народу).

"[Законопроєкт] відповідає вимогам антикорупційного законодавства та не містить корупційних ризиків", – заявила політикиня.

За її словами, під час засідання директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос підтвердив, що законопроєкт повною мірою відновлює гарантії незалежності антикорупційних відомств.

"Важливо ухвалити законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури одразу за основу і в цілому уже цього четверга. Ухвалення лише в першому читанні ніяк не вирішує проблему. Це означатиме лише додаткову можливість для втручання у справи, що розслідують НАБУ та САП. Закликаю колег не допустити цього і ухвалити закон у цілому", – написала Радіна.

Медіа Еспресо з посиланням на власні джерела в парламенті заявляло, що антикорупційний Комітет зміг ухвалити рішення лише з другого разу: під час першої спроби засідання не відбулось через відсутність кворуму (достатньої кількості учасників для ухвалення рішень).

LIGA.net звернулась по коментар до глави Комітету Радіної, наразі відповіді немає.