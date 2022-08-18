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"Ни облачность, ни даже стены не станут помехой" – Стратком ВСУ о "купленном" спутнике

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 18:40
Фото - Генштаб ВСУ

Приобретенный волонтерским фондом Сергея Притулы спутник дистанционного зондирования Земли компании ICEYE позволит сканировать объекты в любое и время суток и при любых погодных условиях – ни облачность, ни даже стены не станут помехой. Об этом сообщает в Telegram Управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

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В Страткоме ВСУ рассказали о преимуществе спутников компании ICEYE – они производят съемку с помощью синтезированной радиолокационной апертуры (SAR), которая позволяет в любое время суток и при любых погодных условиях сканировать объекты.

Системы SAR благодаря автоматическому распознаванию объектов с применением распределенного радиолокационного изображения и цифровой обработки сигналов способны видеть помехи, пишут в Страткоме.

"То есть, грубо говоря, не то чтобы плотная облачность, а даже стены построек для этой системы не помеха", – сказано в сообщении.

Также Стратком показал примеры спутниковых снимков, нижний из которых сделан спутником ICEYE? – именно в таком виде украинские защитники будут получать данные.

"Ни облачность, ни даже стены не станут помехой" – Стратком ВСУ о "купленном" спутнике
  • Волонтерский фонд Сергея Притулы за неполных три дня получил от украинцев 600 млн грн пожертвований на покупку беспилотников Bayraktar.
  • 23 июня компания Baykar Makina, которая производит Bayraktar, заявила, что отправит Украине три дрона бесплатно
  • Сегодня Притула объявил, что на собранные деньги его фонд приобрел для нужд ВСУ полный пакет услуг финского космического спутника дистанционного зондирования Земли компании ICEYE.

Читайте также: "Мы купили спутник". Реакция соцсетей на то, что Притула купил на деньги с "Байрактаров"

Оксана Житнюк
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СТРАТКОМ спутник война агрессия рф сергей притула ICEYE
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