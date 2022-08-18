"Ни облачность, ни даже стены не станут помехой" – Стратком ВСУ о "купленном" спутнике
Приобретенный волонтерским фондом Сергея Притулы спутник дистанционного зондирования Земли компании ICEYE позволит сканировать объекты в любое и время суток и при любых погодных условиях – ни облачность, ни даже стены не станут помехой. Об этом сообщает в Telegram Управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.
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В Страткоме ВСУ рассказали о преимуществе спутников компании ICEYE – они производят съемку с помощью синтезированной радиолокационной апертуры (SAR), которая позволяет в любое время суток и при любых погодных условиях сканировать объекты.
Системы SAR благодаря автоматическому распознаванию объектов с применением распределенного радиолокационного изображения и цифровой обработки сигналов способны видеть помехи, пишут в Страткоме.
"То есть, грубо говоря, не то чтобы плотная облачность, а даже стены построек для этой системы не помеха", – сказано в сообщении.
Также Стратком показал примеры спутниковых снимков, нижний из которых сделан спутником ICEYE? – именно в таком виде украинские защитники будут получать данные.
- Волонтерский фонд Сергея Притулы за неполных три дня получил от украинцев 600 млн грн пожертвований на покупку беспилотников Bayraktar.
- 23 июня компания Baykar Makina, которая производит Bayraktar, заявила, что отправит Украине три дрона бесплатно.
- Сегодня Притула объявил, что на собранные деньги его фонд приобрел для нужд ВСУ полный пакет услуг финского космического спутника дистанционного зондирования Земли компании ICEYE.
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