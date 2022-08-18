"Ни облачность, ни даже стены не станут помехой" – Стратком ВСУ о "купленном" спутнике

Приобретенный волонтерским фондом Сергея Притулы спутник дистанционного зондирования Земли компании ICEYE позволит сканировать объекты в любое и время суток и при любых погодных условиях – ни облачность, ни даже стены не станут помехой. Об этом сообщает в Telegram Управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

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В Страткоме ВСУ рассказали о преимуществе спутников компании ICEYE – они производят съемку с помощью синтезированной радиолокационной апертуры (SAR), которая позволяет в любое время суток и при любых погодных условиях сканировать объекты.

Системы SAR благодаря автоматическому распознаванию объектов с применением распределенного радиолокационного изображения и цифровой обработки сигналов способны видеть помехи, пишут в Страткоме.

"То есть, грубо говоря, не то чтобы плотная облачность, а даже стены построек для этой системы не помеха", – сказано в сообщении.

Также Стратком показал примеры спутниковых снимков, нижний из которых сделан спутником ICEYE? – именно в таком виде украинские защитники будут получать данные.

Волонтерский фонд Сергея Притулы за неполных три дня получил от украинцев 600 млн грн пожертвований на покупку беспилотников Bayraktar.

23 июня компания Baykar Makina, которая производит Bayraktar, заявила, что отправит Украине три дрона бесплатно.

Сегодня Притула объявил, что на собранные деньги его фонд приобрел для нужд ВСУ полный пакет услуг финского космического спутника дистанционного зондирования Земли компании ICEYE.

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Оксана Житнюк

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