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Ни одного ответа за пять месяцев. Иран не реагирует на ноту о сбитом самолете

Ни одного ответа за пять месяцев. Иран не реагирует на ноту о сбитом самолете - Фото
Евгений Енин (фото - пресс-служба МИД)
07.06.2020, 20:39

Украина готова вести переговоры, но ни одного официального ответа от Ирана пока не поступало

Иран до сих пор не дал официального ответа на ноту Украины с требованиями и предложением урегулировать все вопросы, касающегося украинского самолета, сбитого в январе этого года возле Тегерана, передает Радио Свобода со ссылкой на замминистра иностранных дел Евгения Енина.

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По словам Енина, первая нота была направлена Ирану еще 11 января, что озвучивал также президент Владимир Зеленский. "По состоянию на сегодня, а это 5 месяцев, мы не получили ни одного официального ответа. В этой ноте также говорилось и о готовности Украины провести переговоры с Ираном. Ответа нет. Есть только высказывания в прессе о готовности", - прокомментировал ситуацию замминистра иностранных дел.

Украина не будет задерживать переговоры с Ираном, уверяет Енин, отмечая, что передача Украине черных ящиков с самолета могла быть стать "красивым жестом" от второй стороны.

  • 8 января украинский самолет Boeing 737 разбился недалеко от Тегерана почти сразу после взлета: видео. Спустя три дня в Иране признали, что военные "непреднамеренно" его сбили.
  • В апреле один из членов иранского праламента назвал атаку против украинского самолета верным шагом со стороны военных Ирана и сообщил, что никто из них не был арестован.
  • 23 мая министр обороны Ирана заявил, что ответственность за гибель сбитого лайнера будет нести оператор местной системы ПВО, нарушивший правила ведения огня.
Дарья Мостовая
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