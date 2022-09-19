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Нидерланды и Германия договорились о продолжении военной поддержки Украины

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 16:31
Нидерланды и Германия договорились о продолжении военной поддержки Украины - Фото
Марк Рютте (фото - пресс-служба правительства Нидерландов)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и канцлер Германии Олаф Шольц договорились продолжить дальнейшую военную поддержку Украины, в том числе через голландско-немецкое военное сотрудничество. О телефонном разговоре с Шольцем Рютте сообщил в Twitter.

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"Мы приветствуем недавние военные успехи Украины. Они показывают, что международная военная поддержка работает. Мы договорились, что продолжим нашу поддержку, в том числе посредством голландско-немецкого военного сотрудничества в отношении войны в Украине", – написал Рютте.

По его словам, стороны также обсудили меры по преодолению энергетического кризиса в Европе. "Как в Нидерландах, так и на уровне ЕС правительство делает все возможное, чтобы поддержать людей и компании, которые испытывают трудности", – заверил он.

  • 16 сентября Министерство обороны Греции заявило, что передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты БМП-1, а взамен получит от Германии современные БМП Marder. 
Вадим Ребрина
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помощь марк рютте олаф шольц
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