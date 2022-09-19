Нидерланды и Германия договорились о продолжении военной поддержки Украины

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и канцлер Германии Олаф Шольц договорились продолжить дальнейшую военную поддержку Украины, в том числе через голландско-немецкое военное сотрудничество. О телефонном разговоре с Шольцем Рютте сообщил в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы приветствуем недавние военные успехи Украины. Они показывают, что международная военная поддержка работает. Мы договорились, что продолжим нашу поддержку, в том числе посредством голландско-немецкого военного сотрудничества в отношении войны в Украине", – написал Рютте.

По его словам, стороны также обсудили меры по преодолению энергетического кризиса в Европе. "Как в Нидерландах, так и на уровне ЕС правительство делает все возможное, чтобы поддержать людей и компании, которые испытывают трудности", – заверил он.

16 сентября Министерство обороны Греции заявило, что передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты БМП-1, а взамен получит от Германии современные БМП Marder.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.