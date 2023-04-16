Нидерланды выделят 100 млн евро для украинских агрофирм и на восстановление инфраструктуры

Нидерланды выделят 100 млн евро через Всемирный банк для украинских сельскохозяйственных компаний, а также для приобретения генераторов, чтобы облегчить населению страны следующую зиму. Об этом заявила министр внешней торговли Нидерландов Лише Шрайнемахер, пишет Welingelichte Kringen.

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На совещании Всемирного банка в Вашингтоне министр сказала, что эта сумма - первая часть финансовой поддержки из 2,5 млрд евро, которые Нидерланды пообещали Украине в начале 2023 года.

По ее словам, 40 млн евро являются целевым финансированием для агрокомпаний для закупки семян и замены вышедшей из строя сельскохозяйственной техники. Эти средства предоставляются в виде гарантий по кредитам для украинских сельхозпроизводителей.

Оставшиеся 60 млн евро предназначены для решения инфраструктурных проблем, в том числе для покупки генераторов и ремонта дорог.

Министр заявила, что Нидерланды будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и если сверх уже заявленных 2,5 млрд евро потребуются дополнительные средства, правительство рассмотрит этот вопрос.

В середине марта Нидерланды объявили, что поставят Украине два минных тральщика класса Alkmaar, а также радиолокационные системы обнаружения беспилотников и мостовые и переправочные системы М3 для быстрого наведения мостов.

3 апреля стало известно, что Нидерланды выделяют Украине еще 274 млн евро помощи – гуманитарной и военной.

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Сергій Бережний

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