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Нидерланды выделят 100 млн евро для украинских агрофирм и на восстановление инфраструктуры

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16.04.2023, 22:54
Нидерланды выделят 100 млн евро для украинских агрофирм и на восстановление инфраструктуры - Фото
Лише Шрайнемахер (Фото - EPA)

Нидерланды выделят 100 млн евро через Всемирный банк для украинских сельскохозяйственных компаний, а также для приобретения генераторов, чтобы облегчить населению страны следующую зиму. Об этом заявила министр внешней торговли Нидерландов Лише Шрайнемахер, пишет Welingelichte Kringen.

На совещании Всемирного банка в Вашингтоне министр сказала, что эта сумма - первая часть финансовой поддержки из 2,5 млрд евро, которые Нидерланды пообещали Украине в начале 2023 года. 

По ее словам, 40 млн евро являются целевым финансированием для агрокомпаний для закупки семян и замены вышедшей из строя сельскохозяйственной техники. Эти средства предоставляются в виде гарантий по кредитам для украинских сельхозпроизводителей. 

Оставшиеся 60 млн евро предназначены для решения инфраструктурных проблем, в том числе для покупки генераторов и ремонта дорог. 

Министр заявила, что Нидерланды будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и если сверх уже заявленных 2,5 млрд евро потребуются дополнительные средства, правительство рассмотрит этот вопрос. 

  • В середине марта Нидерланды объявили, что поставят Украине два минных тральщика класса Alkmaar, а также радиолокационные системы обнаружения беспилотников и мостовые и переправочные системы М3 для быстрого наведения мостов.
  • 3 апреля стало известно, что Нидерланды выделяют Украине еще 274 млн евро помощи – гуманитарной и военной.

Читайте также: У Украины есть финансовая поддержка как минимум до конца года – министр финансов США

Сергій Бережний
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