Нидерланды закупят для Украины четыре "невидимых" для врага РЛС VERA-EG
14.06.2023, 19:28
VERA-NG (Фото - era.aero)
Минобороны Нидерландов закупит для Украины четыре радиолокационные системы VERA-EG. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
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В сообщении сказано, что Нидерланды закупят системы VERA-EG на сумму 150 млн евро, сделав таким образом свой вклад в комплексную противовоздушную оборону Украины.
Также во время заседания в формате "Рамштайн" Нидерланды должны объявить, что выделяют 40 млн евро на закупку техники ПВО в рамках многостороннего партнерства. Оборудование будет доставлено в Украину в самое ближайшее время.
СПРАВКА. Компания ERA, производящая VERA, утверждает, что эти системы "видят, не будучи увиденными". Система предназначена для обнаружения, локализации, сопровождения и идентификации воздушных, наземных и морских целей, а также исключительного анализа импульсных и непрерывных сигналов. Система излучает нулевую электромагнитную энергию, что делает ее "невидимой". Дальность обнаружения целей – 400 км с точностью до 20 м, количество целей одновременного сопровождения – до 200, время обновления информации – от 1 до 5 секунд. РЛС может работать в любых погодных условиях.
- Вчера в Британии объявили, что страны Объединенных экспедиционных сил предоставят Украине военную помощь на $116 млн. На эту сумму будут закуплены средства ПВО и боеприпасы.
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