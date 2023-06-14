RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Нідерланди закуплять для України чотири "невидимих" для ворога РЛС VERA-EG

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 19:28
Нідерланди закуплять для України чотири
VERA-NG (Фото - era.aero)

Міноборони Нідерландів закупить для України чотири радіолокаційних системи VERA-EG. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

У повідомленні йдеться про те, що Нідерланди закуплять системи VERA-EG на суму 150 млн євро, зробивши таким чином свій внесок у комплексну протиповітряну оборону України.

Також під час засідання у форматі "Рамштайн" Нідерланди мають оголосити, що виділяють 40 млн євро на закупівлю техніки ППО в межах багатостороннього партнерства. Обладнання буде доставлено до України найближчим часом.

ДОВІДКА. Компанія ERA, що виробляє VERA, стверджує, що ці системи "бачать, не будучи побаченими". Система призначена для виявлення, локалізації, супроводу та ідентифікації повітряних, наземних та морських цілей, а також виключного аналізу імпульсних та безперервних сигналів. Система випромінює нульову електромагнітну енергію, що робить її "невидимою". Дальність виявлення цілей – 400 км із точністю до 20 м, кількість цілей одночасного супроводу – до 200, час оновлення інформації – від 1 до 5 секунд. РЛС може працювати за будь-яких погодних умов.

  • Учора в Британії оголосили, що країни Об'єднаних експедиційних сил нададуть Україні військову допомогу на $116 млн. На цю суму будуть закуплені засоби ППО та боєприпаси.

Читайте також: Наступ. Польща та Німеччина закінчують переговори щодо створення центру ремонту техніки

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
військова допомоганідерландиппорлсVERA-NG
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 