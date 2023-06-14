Нідерланди закуплять для України чотири "невидимих" для ворога РЛС VERA-EG

Міноборони Нідерландів закупить для України чотири радіолокаційних системи VERA-EG. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

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У повідомленні йдеться про те, що Нідерланди закуплять системи VERA-EG на суму 150 млн євро, зробивши таким чином свій внесок у комплексну протиповітряну оборону України.

Також під час засідання у форматі "Рамштайн" Нідерланди мають оголосити, що виділяють 40 млн євро на закупівлю техніки ППО в межах багатостороннього партнерства. Обладнання буде доставлено до України найближчим часом.

ДОВІДКА. Компанія ERA, що виробляє VERA, стверджує, що ці системи "бачать, не будучи побаченими". Система призначена для виявлення, локалізації, супроводу та ідентифікації повітряних, наземних та морських цілей, а також виключного аналізу імпульсних та безперервних сигналів. Система випромінює нульову електромагнітну енергію, що робить її "невидимою". Дальність виявлення цілей – 400 км із точністю до 20 м, кількість цілей одночасного супроводу – до 200, час оновлення інформації – від 1 до 5 секунд. РЛС може працювати за будь-яких погодних умов.

Учора в Британії оголосили, що країни Об'єднаних експедиційних сил нададуть Україні військову допомогу на $116 млн. На цю суму будуть закуплені засоби ППО та боєприпаси.

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