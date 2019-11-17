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"Никогда не отрицали": реакция МИД России на возврат кораблей

"Никогда не отрицали": реакция МИД России на возврат кораблей - Фото
Фото: Крым.Реалии
17.11.2019, 21:57

В России якобы готовы были вернуть захваченные корабли с июня - "в рамках российского законодательства"

В Министерстве иностранных дел России заявили, что никогда не отрицали возможности возврата Украине захваченных кораблей. Об этом пресс-служба российского МИД сообщила в Telegram.

В заявлении говорится, что в июне МИД РФ направлял в посольство Украины в Москве информацию о возможностях "в рамках российского законодательства", которые Украина могла бы использовать "для освобождения моряков и кораблей".

Справка. Россия захватила три корабля ВМС Украины: малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" и 24 украинских военнослужащих - моряков и работников СБУ - 25 ноября 2018 года неподалеку Керченского пролива с применением оружия в международных водах, что в соответствии с международным правом признается как акт агрессии.
Международный трибунал по морскому праву приказал России немедленно освободить военных и вернуть корабли.
Корабли не возвращены до сих пор, а моряков Украине передали, но не безусловно, по решению трибунала, а в рамках обмена заключенными.

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захваченные корабли возврат кораблей
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