Ночью 21 июля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"В Николаеве раздаются мощные взрывы. Город снова массированно обстреливают. Воздушная тревога продолжается. Не игнорируйте правила безопасности!", – написал Сенкевич.

Воздушную тревогу в Николаеве объявили в 03:07, сообщение Сенкевича появилось в 03:14.

В пабликах написали о пожаре в одном из районов города, а также об отключении электричества в некоторых районах.

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Наталия Медведева

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