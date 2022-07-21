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Николаев опять обстреливают, в городе мощные взрывы – мэр

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 03:50
Николаев опять обстреливают, в городе мощные взрывы – мэр - Фото
Иллюстративное фото: ГСЧС в Николаевской области

Ночью 21 июля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"В Николаеве раздаются мощные взрывы. Город снова массированно обстреливают. Воздушная тревога продолжается. Не игнорируйте правила безопасности!", – написал Сенкевич.

Воздушную тревогу в Николаеве объявили в 03:07, сообщение Сенкевича появилось в 03:14.

В пабликах написали о пожаре в одном из районов города, а также об отключении электричества в некоторых районах.

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Наталия Медведева
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обстрел Николаев александр сенкевич
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