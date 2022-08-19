Николаев под ударом. Россия снова обстреляла местную "Могилянку" – фото

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Армия России ночью ударила по Николаеву, под обстрел снова попал Черноморский национальный университет им. Петра Могилы. Об этом сообщил в Telegram мэр города Александр Сенкевич.

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В 04:06 он написал о "мощных взрывах", которые прогремели в Николаеве во время воздушной тревоги. Позже он сообщил, что армия России снова обстреляла местную "Могилянку".

По словам Сенкевича, россияне снова выпустили по вузу две ракеты С-300. На месте работают аварийные и коммунальные службы.

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ДОПОЛНЕНО В 08:45. Глава местной ОВА Виталий Ким пишет, что по университету попали три ракеты, также повреждены дома. Предварительно известно об одной пострадавшей женщине. Также в другом районе повреждено предприятие – предварительно, пострадавших нет.

В ночь на 17 августа армия РФ запустила две ракеты С-300 по николаевской "Могилянке".

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Марк Сировой

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