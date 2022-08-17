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Россияне ночью запустили две ракеты из С-300 по николаевской "Могилянке": фото разрушений

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 08:45
Россияне ночью запустили две ракеты из С-300 по николаевской
Фото: t.me/senkevichonline

17 августа около 02:00 российские оккупанты ударили ракетами из зенитного комплекса С-300 по зданию Черноморского национального университета им. Петра Могилы и одному из предприятий Николаева. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации.

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Предварительно, без жертв и пострадавших.

По словам мэра Александра Сенкевича, в момент удара в здании университета находился только охранник, который не пострадал, но обломками и ударной волной повреждены дома напротив заведения.

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"Буквально несколько дней тому назад я публиковал видео и показывал, что никакой военной базы там нет. Что там работают обычные специалисты университета: принимают документы абитуриентов, подписывают обходные листы, выдают дипломы. Сегодня ночью туда прилетели две российские ракеты. Это настоящие террористы, которые, прикрываясь своей пропагандой, продолжают цинично разрушать наши учебные заведения", – написал мэр.

Коммунальщики расчищают территорию возле университета, чтобы освободить проезд для транспорта.

Россияне ночью запустили две ракеты из С-300 по николаевской "Могилянке": фото разрушений

Россияне ночью запустили две ракеты из С-300 по николаевской "Могилянке": фото разрушений
  • 15 июля 2022 года россияне ударили в Николаеве по "старому" пединституту и Национальному университету кораблестроения.
  • 13 августа глава НикОВА Ким с генералом Марченко заявили, что временно не будут комментировать военную ситуацию на юге.

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Евгений Пилипенко
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война ракетный удар Николаев вуз университет разрушение могилянка
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